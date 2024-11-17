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NBA美國職籃波士頓塞爾提克今（17）日在主場迎戰多倫多暴龍，本場比賽雙方在正規時間打完後，戰成114：114的平手，比賽也進入到延長賽。，終場塞爾提克就以126：123驚險擊敗暴龍，收下2連勝，同時也賞給暴龍隊7連敗。本場比賽正規時間打完，主場作戰的塞爾提克與暴龍戰成114：114的平手，來到延長賽上雙方你來我往，，幫助球隊取得123：121的領先，但暴龍靠著R. J. Barrett很快就扳平戰局。比賽最後來到剩下12秒，雙方在場上的比分為123：123平手，塞爾提克握有最後一擊機會，Derrick White則是選擇把球給到Jayson Tatum，，終場綠衫軍就以3分差驚險勝出，也送給對手暴龍隊7連敗。賽後Jayson Tatum對於自己投進這記相當高難度的絕殺進球，受訪時語氣則是顯得相當平靜，並表示：「我自己在下半場比賽，已經沒能投進很多球了，。」綠衫軍主戰中鋒Al Horford則表示：「我已經看過Tatum在訓練中，練習過很多次這類型的動作和投籃。本場比賽塞爾提克團隊共投進21顆三分球，遠優於暴龍隊的的9顆，，至於Al Horford和Derrick White則分別進帳18分。客場出戰的暴龍隊方面，，R. J. Barrett得到25分、15助攻、10籃板，個人生涯首場大三元出爐，替補上陣的Chris Boucher貢獻15分5籃板。