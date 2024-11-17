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▲高欣欣（左）與石英（右）20年前在電視劇《意難忘》中飾演夫妻，當時石英還質疑過高欣欣的演技。（圖／高欣欣臉書）

▲高欣欣（左1）原本說好從日本回來，就要去看石英，沒想到回台後卻收到他病逝的消息。左起為高欣欣、李國超、兵家綺。（圖／Nownews攝影中心）

資深演員石英（本名林忠平）上個月27日離世，享壽82歲，今（17）日於二殯景明廳舉行告別式，現場齊聚眾多演藝圈友人來送他最後一程。其中20年前與石英合作連續劇《意難忘》的「螢幕老婆」高欣欣一到靈堂就崩潰痛哭，淚喊：「怎麼沒等我？」高欣欣20年前在電視劇《意難忘》中飾演石英的老婆，由於高欣欣的年紀與石英女兒林千鈺差不多，一開始石英還質疑過高欣欣的演技：「跟我女兒沒差幾歲，她可以嗎？」而演完後高欣欣得到了石英認可，兩人後來也陸續合作多部戲劇，高欣欣淚流滿面說道：「他比我自己爸爸還像爸爸。」高欣欣哽咽表示，前陣子與老公李國超去日本旅遊時，接到林千鈺電話，知道石英身體不舒服，預計等日本行返台後就去探望。沒想到回台後，卻收到石英病逝消息，最後一面也沒見上，讓她相當難以接受，高欣欣今日在靈堂看到石英遺照時，忍不住情緒崩潰淚喊：「怎麼沒有等我？」