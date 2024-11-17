LINE全台月活躍用戶數高達2200萬，公私都免不了用LINE來溝通。平常聊天的時候應該有遇過不知該如何畫下句點的窘境，如果已讀不回太失禮，Threads上就有網友大推聊天室表情符號內的「拜託」符號，給了超高評價，認為是一款「職場百搭圖」，大量網友認證「比讚還好用」，對於上班族來說還是體面版已讀不回的方式。
LINE聊天室在2021年首度推出「聊天室表情符號」，用戶只要長按想要回應的文字訊息或圖片，就會出現6張表情符號，可以快速表達自己的情緒，也不會造成洗版，一推出時可說是「洗板救星」。針對該功能，近期在Threads上有網友不解發問「拜託」表情的使用時機，引發了超過70萬網友熱烈討論。
該文吸引了大量在社會上走跳的上班族出面回文，一票網友認證是一款在職場上超好用的功能，使用例句包含了句子的起手式為「可以…」，用在拜託別人幫忙或是「情勒」時會用到，更有人力推「任何時機都用這個，比讚還常用的職場百搭圖」，此外，有人將「拜託」表情符號當成「超級感謝、好感動」使用。
在工作群組上也很實用，網友舉例「長官要求收到訊息回覆時，就會用貼圖來表示收到」，尤其不知道要回什麼的時候，按表情符號來代表已讀，網友們大讚是一項「百搭，想結束話題的好幫手」，成功從洗板救星晉升為「體面版的已讀不回」。
除了有體面的已讀不回標情符號之外，網友認為也應該要有生氣、怒等符合人性的表情貼。而根據LINE官方的解釋，該6款表情符號的意思分別為「讚、愛心眼睛、眯眼大笑、期待懇求、哭臉、驚訝」。比較需要注意的是，該功能只能回應7天內的訊息，超過一週長按就不會出現表情符號的選項。
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該文吸引了大量在社會上走跳的上班族出面回文，一票網友認證是一款在職場上超好用的功能，使用例句包含了句子的起手式為「可以…」，用在拜託別人幫忙或是「情勒」時會用到，更有人力推「任何時機都用這個，比讚還常用的職場百搭圖」，此外，有人將「拜託」表情符號當成「超級感謝、好感動」使用。
在工作群組上也很實用，網友舉例「長官要求收到訊息回覆時，就會用貼圖來表示收到」，尤其不知道要回什麼的時候，按表情符號來代表已讀，網友們大讚是一項「百搭，想結束話題的好幫手」，成功從洗板救星晉升為「體面版的已讀不回」。
除了有體面的已讀不回標情符號之外，網友認為也應該要有生氣、怒等符合人性的表情貼。而根據LINE官方的解釋，該6款表情符號的意思分別為「讚、愛心眼睛、眯眼大笑、期待懇求、哭臉、驚訝」。比較需要注意的是，該功能只能回應7天內的訊息，超過一週長按就不會出現表情符號的選項。