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▲高宇蓁自爆曾遇到「潛規則」，沒想到她當場拒絕，後果就是角色飛了。（圖／鵲兒喜娛樂提供）

今年初才發個人首張EP的高宇蓁，今年底也在影視上更是突破自我，為電影《鳳姐》身擔任女主角飾演「阿鳳」，演出身懷星夢卻遭拐賣，不得已下海的茶室性工作者，有不少大尺度親密戲，更接下「監製」重任，可說是十足的「跨界女王」了，而高宇蓁對此坦言，自己有類似經歷，自爆以前曾經是竹科工程師，卻毅然決然放下金飯碗跑去演戲，沒想到還遇上演藝圈的「潛規則」，讓她難以接受，沒想到好不容易拿到的角色就這樣沒了：「我說『我不喜歡這樣』，角色就沒了。」高宇蓁坦言當時只是陪同同事參加演員訓練班，沒想到姑且一試的心態竟讓她拍出興趣，當時她斜槓工程師外，還要兼顧拍戲，全靠爸爸開車載她新竹和台北來回跑：「後來我覺得這樣不行，真的會爆肝，就覺得該有所選擇，不能什麼都要。」不過高宇蓁來台北後的生活並無一帆風順，還曾遇到談好的角色轉眼間就沒了，原因竟是因為拒絕潛規則：「對方就暗示說這角色是他給我，要我回饋，我回答也很直接，我說『我不喜歡這樣』，角色就沒了。」不過高宇蓁並沒有因此灰心，反而更加努力：「不會耶，因為不是我戲演不好，那時候覺得自己年輕，培養實力才站得穩。」身為藝人，免不了要注意身材管理，加上這一次又要出演電影，高宇蓁卻表示自己其實是位「小小貪吃鬼」，私下特別偏愛韓式料理，尤其是烤肉、銅盤燒烤和石鍋拌飯，高宇蓁分享道：「每次拍完大片後都會犒賞自己，韓式烤肉絕對是我的首選！用油膩補充點能量應該還可以吧...反正最近電影宣傳排的太滿，我需要熱量！」讓人驚嘆不忌口的高宇蓁，居然可以仍保持黃金比例好身材。