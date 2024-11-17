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▲藤井道人不但入圍本屆金馬獎最佳改編劇本，也帶著新片出席金馬影展放映。（圖／記者蘇詠智攝）

▲藤井道人合作過不少帥氣的男演員，都是針對角色需求來選擇男星。（圖／記者蘇詠智攝）

▲張孝全在《青春18×2 通往有你的旅程》演出大受導演讚賞。（圖／牽猴子提供）

日本導演藤井道人今年以《青春18×2 通往有你的旅程》入圍本屆金馬獎最佳改編劇本，是他繼數年前製作的短片《我們的遊戲》獲提名後再度角逐金馬，笑言今年得獎者的禮品之一：市價近24萬台幣的金馬聯名電動輔助自行車很有興趣，真的很想帶回日本。《青春18×2 通往有你的旅程》讓許光漢被更多日本觀眾認識，藤井道人直呼：「他怎麼沒有入圍最佳男主角？很奇怪。」相當肯定他的演出，而客串助陣的張孝全，表現讓藤井道人超驚艷，讚道：「怎麼會演得那好？」《青春18×2 通往有你的旅程》上半年在台灣締造不錯的票房，而在日本，藤井道人認為比台灣的表現還好。他解釋：「日本的戀愛電影蠻吃主演，男主角人選會希望是偶像明星，這部片是大家比較不熟悉的演員，會不會有影響？可是最終票房超過我們預期的一倍，而且除了平常會看戀愛片的年輕人，還有不少中高年齡的男性也來捧場，這倒是蠻意外。」藤井道人也帶著新作《嫌疑者的真相》來金馬影展放映，該片之前有由龜梨和也主演的電視劇本版，他表示電影版其實更早和原著洽詢要改編，沒想到電視版先拍出來了，他自己是在拍完電影後才去欣賞電視版，覺得電視版有自己有趣的部分，但和電影是很不一樣的。電視劇比較像每一集是一個篇故事，有如短片集，而且每集都要有一個趣點勾住觀眾往下看，電影版的起承轉合比較清楚，電視版有篇幅去呈現男主角的逃亡過程中和不同人物的相處，電影版就是兩小時把故事的大致內容講完。媒體好奇橫濱流星這麼搶眼的外型，怎麼有辦法到處逃亡，還化身成不同身分卻不被發現，藤井道人反問：「他有那麼帥嗎？」彼此因為很早就認識，藤井道人覺得橫濱流星在當演員和出席活動有不一樣的丰采，在當演員時他會很擅於把自己的光芒掩蓋掉，可是在首映會與時尚活動時卻閃閃發光，那時的橫濱流星，也像是在演一個不同的角色，藤井認為橫濱流星一個全面相信導演、把自己完全投入到作品創作的演員，依照導演風格的不同，把自己整個奉獻出去，且現在他的年紀也已經是到了可以在劇組裡面像個大哥哥的階段，能去照顧更年輕的晚輩。至於橫濱流星外型是否符合劇情的現實狀況，藤井笑道：「如果長得很醜，個子又小小，誰要看？」道盡了影視選角的真諦。遊走在大小銀幕之間的藤井道人，對於台灣的外景也算熟門熟路，也很想再跟許光漢合作，是否把《青春18×2 通往有你的旅程》拍成電視劇？他妙答：「等到青春18x3的時候再來吧？」不過他拍過那麼多帥哥，有沒有心目中的男星顏值排行榜，他並沒有正面回答，卻大讚張孝全表演超好，很驚艷。至於許光漢與橫濱流星他覺得，如果兩個人一起合作，觀眾應該都會想看，希望能夠有機會。