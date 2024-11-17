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▲今年威力彩與大樂透開出好幾次億元大獎，而幸運兒幾乎都會在10天內把獎金帶回家。（示意圖／NOWnews資料照）

潛在的億萬富翁是不是你！今年威力彩與大樂透開出好幾次億元大獎，而幸運兒幾乎都會在10天內把獎金帶回家，不過台彩表示，在10月28日獨得6.3億元威力彩頭獎的幸運兒，到現在都還沒現身領獎，快點翻出家中的彩券，看看幸運兒是不是你吧！威力彩第113000087期獎號在10月28日開獎，第一區由小到大依序為09、11、23、33、35、37，第二區02，結果最終有幸運兒終結今年最長的26連槓，頭獎彩券是由台南市六甲區六甲里中山路25號1樓「萬客來彩券行」開出，而這間店在6年前還曾開出6.58億威力彩，簡直是被財神眷顧。台彩補充，雖然這張6.31億威力彩頭獎彩券的領獎期限是在2025年2月3日才到期，不過若與一般中獎人大概開獎後10天就會現身相比，這次現身等待期略長，希望得獎者不要忘了領錢，以免和財神爺擦身而過。