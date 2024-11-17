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國民黨立委拋出修改《憲法訴訟法》引發熱議，對此昨日律師團體發起遊行，包括300名律師與2000人走上街頭，對此律師黃帝穎強調，大法官是憲政機構，是保護人民權益的必要機構，立委無權癱瘓大法官，更嗆法律學者與檢察官出身的翁曉玲與吳宗憲，能不能找十分之一的人公開支持違憲惡法？現實是兩人找不到法律人敢挺，在法界遺臭萬年。黃帝穎說，對於律師及民眾上街遊行抗議修改《憲法訴訟法》，翁曉玲、吳宗憲均以「綠友友」等政治口水，轉移「法案違憲」焦點，不過翁曉玲的政治操作，完全被馬英九任命的大法官黃虹霞徹底打臉，而且臉超腫。黃帝穎提及，參與遊行的黃虹霞在現場演說，稱「我不是綠友友，從某個角度講，說我是馬友友我還不能說不是，我是由馬英九提名，在中國國民黨是國會最大黨的時候，全票支持通過遴選的大法官。《憲法》第80條說大法官要超出黨派獨立審判，立委也要恪尊《憲法》不是嗎？立委有權力癱瘓大法官嗎？不行，大法官是憲政機構，是保護人民權益的必要機構，立委可以暫停人民的憲法訴訟權嗎？不行。」黃帝穎強調，翁曉玲是法律學者出身，能不能找到上街律師人數十分之一的法律教授，公開支持的違憲惡法？吳宗憲是檢察官出身，能不能找到抗爭人數的十分之一檢察官，公開支持違憲惡法？黃帝穎說，現實是翁曉玲、吳宗憲找不到任何前同事敢公開瞎挺違憲惡法，因為正常法律人丟不得起這個臉，兩人找不到法律人敢挺，在法界遺臭萬年，哪怕是馬英九總統提名、國民黨立委過半通過的大法官，也秉持《憲法》講正常的話，而不會為了翁曉玲的「政治惡鬥」，犧牲民主憲政與人民權利。