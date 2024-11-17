▲樂成宮文史館落成啟用(圖／市政府提供2024.11.17)

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台中樂成宮紀念正殿重建100週年慶暨文史館落成今(17)日舉行啟用典禮，同時也捐贈市府高頂救護車、警備車及平頂復康巴士各1輛。市長盧秀燕出席致贈感謝狀表彰善行時表示，恭喜正殿重建圓滿成功，她代表285萬市民及市府團隊感謝樂成宮，長年以社會公益為己任，肯定其關懷守護地方、回饋鄉里之善舉，最後恭祝宮運昌隆、國泰民安和市民幸福。盧秀燕說，台中樂成宮是全國歷史最悠久的宮廟之一，為慶祝正殿重建100週年，在董事長何敏誠領導之下，舉辦一系列活動，並秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，慷慨解囊1000萬元，捐贈市府救護車、警備車及復康巴士，提升台中市到院前緊急救護品質及救災救援效率，另也捐贈復康巴士讓身障朋友交通便利安全。她今來表達祝福及感謝，盼更多社會大眾投入公益，共同攜手創造美好台中。消防局長孫福佑表示，感謝樂成宮熱心公益、不遺餘力，高頂救護車的內部空間相較於平頂救護車更加寬敞，配有急救包、三合一氧氣組、電動擔架、搬運椅、生理監視儀等救護器具，其中攜帶式自動心臟電擊器(ZOLL AED PRO)在遇到心肺功能停止(OHCA)的患者時，可監測心律並針對致命性心律給予電擊，配合救護人員施行高品質心肺復甦術，能增加OHCA患者救回機率，有利治療艙中進行各項急救處置；而執行災情勘察、巡邏、支援救災、人員移地訓練及後勤整備等勤務都需要使用警備車，大大提升消防、救護工作的效率。社會局副局長陳坤皇說，台中市復康巴士作為六都唯一免費交通服務，希望身障朋友使用復康巴士輕鬆出門無障礙，同時也可減輕家屬接送負擔。復康巴士一年服務超過80萬人次，載運量全國最高，所以亟需新車投入、淘汰舊車，感謝樂成宮善盡社會責任，方便身心障礙朋友就醫、交通接送和社會參與，與市府攜手打造美好有愛的溫暖城市。