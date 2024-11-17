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交通標線、號誌不只是道路的語言，也是引導人車安全通行的指「標」，但對台中市立啟聰學校的學生來說，目視車水馬龍路況，卻無法聽清楚由遠而進的車聲，台中市政府交通局因應道安需求，特別為聽障生客製化紅燈倒數計時器，提醒通過馬路還有多少時間，劃設通學區域標誌，與被稱為「神秘鋼琴白鍵」的視覺化減速標線，校方也加強以手語協助學生了解交通設施，無聲的所在，有交通局為聽障生帶路。交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕重視校園交通，以地毯式檢視包含大學、高中、國中小學等各級學校通學動線，完成153處校園交通改善，交通部所列63處易肇事路口改善近50處，預計年底前全部完工，總計校園交通與易肇事路口改善，至11月中旬約完成203處，多管齊下強化校園交通，其中針對啟聰學校量身打造紅燈倒數計時器，讓聽不到的學生也能看得到。葉昭甫指出，民眾過馬路看到紅綠燈倒數時間習以為常，對聽障生卻是至關重要的功能，在啟聰學校前建置紅燈倒數計時器後，較難感應環境音的學生，可從行人號誌讀秒評估是否通行，也提醒聽障生切勿為搶快強行通過，耐心等候下一個綠燈。市府也對提高道路識別性，重新繪製綠底枕木紋行人穿越道線的「綠斑馬」，增加「通學區域」標誌，預警人車行經學區減速，提供安全學習環境。中市立啟聰學校校長蔡明郡說，目前全校有300多名學生，分為搭交通車、家長接送、住宿生，部分高年級學生引導到公車站搭公車，學校教育與社會連結與時俱進，過馬路要眼觀四面、耳聽八方，但聽障生受限聽力，只能從視野看到的路況研判，學校經由手語幫助聽障生了解交通安全，上放學時導護值勤不是吹哨，而是舉旗示意引導，讓學生注意到車流走向。蔡明郡也提及，校門口位在安和路，是串聯台灣大道與台中工業區道路之一，很多車輛行駛速度快，沿路有測速器限速，學生進出仍有風險性，感謝交通局劃新標線、設交通號誌，在學區邊界處起終點建置「通學區域標誌」，提示車輛駕駛人已進入或離開通學區，當心學生或行人，並依速限行駛，盼對汽機駕駛人能達到減速作用。交通局宣示，鐵腕護行人決心，積極改善易肇事路口交通，其他改善措施，包含行人穿越線退縮達172處、庇護島增設259座，行穿線照明23處、行人專用時相139處、行人早開時相455處、綠斑馬772處、標線型人行道186處，總計全長達20.84公，交通局未來也將持續優化全市道路交通動線，有效提升行人路權。