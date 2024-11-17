（編按）大陸導演耿軍曾以《錘子鐮刀都休息》拿下金馬獎最佳創作短片，還兩度入圍金馬獎最佳導演，今年他再度以電影《漂亮朋友》提名本屆金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本、男主角、攝影、原創電影音樂、原創電影歌曲、剪輯等8項大獎，被金馬獎執委會執行長聞天祥譽為「華語同志電影天花板」，也指出《漂亮朋友》「打破俊男美女的角色設定，卻呈現高明的幽默感、開放的態度，精彩的節奏讓評審看了歎為觀止！」
以下為正文：
至少在華語或亞洲同志電影裡，極少看到耿軍導演這個角度的前衛觀察，直接躍過同志困境，進入同志世界去討論差異性。
即使要大陣容演繹男同志，耿軍依然延用他的班底，張志勇、徐剛、薛寶鶴一批非大眾審美標準的粗勇男演員扮演，其實也順理成章談論其中的分化。
在自由主義的尊崇之下，我們算是建立了性別平權的觀念，台灣2019年通過同婚法，周遭地區雖然尚未合法，但也可能逐漸有此意識，接收新的身分認同。近年又由於消費主義的操作驅使，例如男同志的俊美臉蛋和陽剛肌肉，女同志的中性化，形成多數的審美判斷，或者是先入為主的印象；但站在這些樣貌的另一邊的人，也可以是漂亮朋友嗎？
故事依舊發生在耿軍的家鄉東北。中年張志勇出櫃欲尋對象，遇上被年輕理髮師男友甩了的徐剛，中途還殺出餐館凸肚老闆薛寶鶴攪局。另一條故事線，女同志戀人為了達成共組家庭的期待，篩選借精生子的對象，恰好選到了年輕理髮師。
導演耿軍從《錘子鐮刀都休息》到《輕鬆+愉快》，都在談論人們為了得到自己想要的美好生活，可能遭遇的各式稀奇古怪，尤其在生存本就不易的窮鄉僻壤，荒謬會更加放大。《漂亮朋友》也朝著同樣的方向發展，這次的美好生活追求，一樣在偏荒，而且發生在相對困頓的同志族群身上。
到公園男廁被搭訕、研究牆上塗鴉電話交友、被提醒亂搞可能得病，電影一開始先讓張志勇接收這些比較初階刻板的同志樣貌洗禮；包括附庸風雅地談論喜歡碧玉的音樂及電影欣賞。身為一名同志，是不是得追隨市面上其他同志們愛聽的音樂和流行裝扮？
接著，張志勇被會所大佬要求餵吃香蕉，對方意有所指地問「怎麼插」、「往哪插」？演來搞笑，而且笑料略嫌過時；再包括張志勇與徐剛的初次裸裎相見，竟展開一段來來回回的吐痰及打巴掌。這些對於施虐與受虐性癖的自我想像一旦過度，突兀地就像挖苦。
從探索到進入關係，表面上是趣味橫生的尋愛之旅，其實耿軍在質問的是，無論心思與作風再開放，自由的真諦是否普遍地偏差或喪失。
另一對女同志因為追求家庭的期待，主張自己的自由，在品管精子的養成而執行的監控，義正詞嚴的「請你配合一下」，這種壓迫恍如紅衛兵式霸權的錯覺，或許是積極甚至過度操弄自由時，即使身處弱勢也可能橫向歧視。
徐剛拒絕被前男友強硬索吻，在三溫暖又遭遇凸肚老闆薛寶鶴的霸王硬上弓。這些粗魯的迫使或將就，在異性戀族群屢見不鮮，但放在同樣身為少數的男同志之間，因為出現了細微差異，進而產生分化。
薛寶鶴高喊「來慾望的懷抱，來自由的懷抱，一起創造人生污點吧」。原本是社會上相對弱勢的身分認同，逐漸發展成壓迫者，用企圖犧牲他人的自由來成全自己。那一面天外飛來的外星盾牌，彷彿是對於這種盲目霸凌的喝止提醒。
這是「自由主義」對比上「新自由主義」，凸肚老闆戴上假髮去逞慾，象徵「新自由主義」在詞彙（世俗外貌）上假扮自由主義。剽悍女同志究竟是自由或自私，當他們議論著自由的對面是自由，卻又講著只有自己才聽得懂的外星語言。整部片是黑白的，最後一段象徵多元成家的畫面出現彩色，在追求幸福微笑的過程裡，哪些被犧牲了？自由的反面還是自由嗎？
耿軍的《漂亮朋友》暗藏的議題龐雜，關於身分認同政治與新自由主義交互產生的現象發人省思。但是即使口吻詼諧，敘事卻並不親民，許多元素讓人摸不著頭緒，這種手法本身也是當代曲高和寡的一種高尚姿態，套一句片中對白：「我尊重科學，但我為什麼要配合你呀。」
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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至少在華語或亞洲同志電影裡，極少看到耿軍導演這個角度的前衛觀察，直接躍過同志困境，進入同志世界去討論差異性。
即使要大陣容演繹男同志，耿軍依然延用他的班底，張志勇、徐剛、薛寶鶴一批非大眾審美標準的粗勇男演員扮演，其實也順理成章談論其中的分化。
在自由主義的尊崇之下，我們算是建立了性別平權的觀念，台灣2019年通過同婚法，周遭地區雖然尚未合法，但也可能逐漸有此意識，接收新的身分認同。近年又由於消費主義的操作驅使，例如男同志的俊美臉蛋和陽剛肌肉，女同志的中性化，形成多數的審美判斷，或者是先入為主的印象；但站在這些樣貌的另一邊的人，也可以是漂亮朋友嗎？
故事依舊發生在耿軍的家鄉東北。中年張志勇出櫃欲尋對象，遇上被年輕理髮師男友甩了的徐剛，中途還殺出餐館凸肚老闆薛寶鶴攪局。另一條故事線，女同志戀人為了達成共組家庭的期待，篩選借精生子的對象，恰好選到了年輕理髮師。
導演耿軍從《錘子鐮刀都休息》到《輕鬆+愉快》，都在談論人們為了得到自己想要的美好生活，可能遭遇的各式稀奇古怪，尤其在生存本就不易的窮鄉僻壤，荒謬會更加放大。《漂亮朋友》也朝著同樣的方向發展，這次的美好生活追求，一樣在偏荒，而且發生在相對困頓的同志族群身上。
到公園男廁被搭訕、研究牆上塗鴉電話交友、被提醒亂搞可能得病，電影一開始先讓張志勇接收這些比較初階刻板的同志樣貌洗禮；包括附庸風雅地談論喜歡碧玉的音樂及電影欣賞。身為一名同志，是不是得追隨市面上其他同志們愛聽的音樂和流行裝扮？
接著，張志勇被會所大佬要求餵吃香蕉，對方意有所指地問「怎麼插」、「往哪插」？演來搞笑，而且笑料略嫌過時；再包括張志勇與徐剛的初次裸裎相見，竟展開一段來來回回的吐痰及打巴掌。這些對於施虐與受虐性癖的自我想像一旦過度，突兀地就像挖苦。
從探索到進入關係，表面上是趣味橫生的尋愛之旅，其實耿軍在質問的是，無論心思與作風再開放，自由的真諦是否普遍地偏差或喪失。
另一對女同志因為追求家庭的期待，主張自己的自由，在品管精子的養成而執行的監控，義正詞嚴的「請你配合一下」，這種壓迫恍如紅衛兵式霸權的錯覺，或許是積極甚至過度操弄自由時，即使身處弱勢也可能橫向歧視。
徐剛拒絕被前男友強硬索吻，在三溫暖又遭遇凸肚老闆薛寶鶴的霸王硬上弓。這些粗魯的迫使或將就，在異性戀族群屢見不鮮，但放在同樣身為少數的男同志之間，因為出現了細微差異，進而產生分化。
薛寶鶴高喊「來慾望的懷抱，來自由的懷抱，一起創造人生污點吧」。原本是社會上相對弱勢的身分認同，逐漸發展成壓迫者，用企圖犧牲他人的自由來成全自己。那一面天外飛來的外星盾牌，彷彿是對於這種盲目霸凌的喝止提醒。
這是「自由主義」對比上「新自由主義」，凸肚老闆戴上假髮去逞慾，象徵「新自由主義」在詞彙（世俗外貌）上假扮自由主義。剽悍女同志究竟是自由或自私，當他們議論著自由的對面是自由，卻又講著只有自己才聽得懂的外星語言。整部片是黑白的，最後一段象徵多元成家的畫面出現彩色，在追求幸福微笑的過程裡，哪些被犧牲了？自由的反面還是自由嗎？
耿軍的《漂亮朋友》暗藏的議題龐雜，關於身分認同政治與新自由主義交互產生的現象發人省思。但是即使口吻詼諧，敘事卻並不親民，許多元素讓人摸不著頭緒，這種手法本身也是當代曲高和寡的一種高尚姿態，套一句片中對白：「我尊重科學，但我為什麼要配合你呀。」
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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