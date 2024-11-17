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▲LINE VOOM目前無法移除，但通知可以關閉，減少干擾。（圖／螢幕截圖）

▲LINE主頁下方的標籤可以把LINE Today改為「通話」，如此一來就能查看用LINE和哪些好友通過話。（圖／記者周淑萍攝）

短影片盛行，LINE憑藉著大量的用戶數也想分食短影片市場，從2021年推出自家的短影音平台LINE VOOM，但事與願違，用戶黏著度不高，且大量的轉貼和通知更是引起了用戶反感，可惜的是，目前依舊無法從常駐標籤移除，但至少可以關閉通知來減少干擾。LINE VOOM是LINE的短影音分享平台，用戶可以發布短影片、圖片和文字，並使用限時動態，平台強調直式短影音內容，並以「推薦」和「追蹤中」兩個分頁來分開觀看體驗，追蹤中的名單，不會和目前的好友互相影響，可以另外追蹤其他創作者。但LINE VOOM的使用率似乎不高，且用戶甚至認為平台上大多都是其他平台轉貼過來的影片，原創性不高，導致用戶興致缺缺，而頻繁的通知更是造成了干擾。但實際上LINE VOOM的通知是可以關閉的，關閉提醒後就不用繼續接收任何不必要的通知提醒，減少干擾。👉操作路徑如下：LINE 主頁 > 右上角設定 > 進入LINE VOOM，將提醒、優先顯示熱門貼文都關閉後即可結束所有影片通知，不用繼續接收任何不必要的通知提醒。雖然LINE VOOM無法移除，但LINE Today的新聞頻道標籤可以更換成「電話」，《NOWnews》記者實際更換成通話標籤後認為實用度更高。👉設定路徑：LINE設定「通話標籤移除在主頁→設定→通話→「顯示通話或LINE TODAY標籤」→勾選選「通話」，設定完成後就能在LINE頁面下看到「通話」標籤，增加實用性。