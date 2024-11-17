我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹懷雲（右）在一場浴室的戲中強吻楊謹華。（圖／Netflix）

▲詹懷雲（右）在劇中秀出的刺青是真的。（圖／Netflix）

年度台劇《影后》，近期在Netflix上架後掀起討論，許多演藝圈內的黑幕一一被揭發，讓不少粉絲看完直呼過癮，而劇中楊謹華所飾演的「周凡」和詹懷雲飾演的飯店員工「流氓」譜出的感情線更是讓粉絲看的心癢癢，事實上，詹懷雲在劇中對楊謹華說自己是獅子座，身高183.7公分等等都是真的，就連刺青上的「活在當下」也是，幾乎就是本色出演。在《影后》中，流氓（詹懷雲飾）和周凡（楊謹華飾）在床上睡著，完全忘記浴缸裡還在放水，沒想到隔天起床浴室整個大水災，讓流氓嚇壞，趕緊衝進浴室關水，沒想到卻不慎打開蓮蓬頭，搞得頭髮全濕，讓周凡一邊大笑一邊幫他擦拭，沒想到此舉卻讓流氓心動，當場吻了上去。而流氓突然強吻周凡的片段，讓觀眾看得小鹿亂撞，沒想到這時流氓突然爆出一長串的自我介紹：「那個…我是獅子座，Ｏ型，身高183.7。我的人生座右銘是活在當下，我覺得很重要！所以我刺在手上。」讓許多粉絲笑翻。事實上，詹懷雲在《影后》中幾乎是本色出演，不僅真的是8月21日生的獅子座，身高也確實是183.7公分，手上的拉丁文「carpe diem」也不是紋身貼紙，而是真的刺青！流氓就像是為詹懷雲量身訂做的角色，因為真實的詹懷雲也是一邊試鏡、一邊去工地打工搬磚，只為了能在演藝圈闖出一片天，如同台詞一樣，他也曾對楊謹華說過：「我賺的也是辛苦錢，誰賺錢不辛苦？」暗示自己幕後的生活也十分艱辛。