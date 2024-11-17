我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強，B組今天最快能確定兩支晉級球隊，目前3連勝的日本今晚要對上古巴，贏球就將提前晉級，其中讓日本球迷最期待又怕受傷害的是，見到效力中日龍隊的洋投Raidel Martinez登場，這位本季央聯救援王昨日對澳洲成功關門，幫助古巴終於開胡。「紅色閃電」開賽苦吞2連敗，昨日對上澳洲，靠著Yadir Drake轟出逆轉三分砲，最後Martinez登板成功守住1分領先，終於以4：3贏球，其中Martinez面對澳洲「大谷翔平」Jake Bowey和Tim Kennelly更是送出「背靠背」三振，以三上三下守護勝利。現年28歲的Martinez在2017年以育成合約加盟中日龍，一路成績進步有目共睹，迅速成為主力選手，2020年站穩中日龍隊的守護神角色，本季60次登板，拿下43次救援成功，登上中央聯盟救援王寶座。Martinez此次隨古巴國家隊出征12強，好表現引起日本球迷熱議，「在古巴隊也是壓倒性的終結者」、「果然帥氣」，此外，明年他和中日龍隊的合約尚未確定，部分中日龍球迷也直呼，「真的拜託留下來」、「求你了」。今晚日本將強碰古巴，日本若贏球就能以4勝0負之姿提前拿下晉級4強門票，對於有可能交手到這位日職救援王，球迷紛紛開玩笑說，「希望不要看到他上場。」目前1勝2敗的古巴則要祈禱贏球，否則就將提前出局。