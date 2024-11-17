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阿聯酋航空再度獲得備受推崇的ULTRAs 2024 (Ultimate Luxury Travel Related Awards 2024) 肯定，榮獲「全球最佳航空公司」。阿聯酋航空分享，其飛悅卓越旅行體驗已在今年橫掃20多個獎項，包括在全球90家國際航空公司中脫穎而出，經Telegraph Travel評選為「全球最佳航空公司」，並獲The Times and Sunday Times Travel Awards「最佳航空公司」榮譽。ULTRAs大獎由全球擁有120萬訂閱戶的獨立雜誌Ultratravel發起，旨在表彰旅遊產業中各類別的佼佼者，由世界各地的高端飛行常客透過網路投票選出得獎者，備受旅遊業界肯定。阿聯酋航空總裁提姆‧克拉克爵士表示，「我們很高興能獲享有盛譽的ULTRAs評選為『全球最佳航空公司』。阿聯酋航空始終致力於提高航空旅行的標準，持續投資於產品和服務、員工、培訓和技術各方面，提升旅程中每一個環節的體驗，讓旅客真正感受飛悅卓越的旅行體驗。」提姆‧克拉克爵士也提到，阿聯酋航空亦斥資數十億美元，投入機隊改裝計劃，對200多架飛機進行內裝翻新，將旅客體驗推升至新的境界。感謝忠實的顧客，阿聯酋航空將持續穩步前進，提供最傑出的國際航空旅行服務。阿聯酋航空持續投資創新產品、應用先進技術並擴展全球飛行網絡，為旅客提供更順暢的旅行體驗。阿聯酋航空所投入的40億美元機隊改裝計畫中，已有 8 架（3 架 A380與5 架波音 777）全面翻新內裝的客機於2023年正式投入營運。阿聯酋航空也投資1,100 萬美元，翻新巴黎戴高樂機場現有設施，並於倫敦史坦斯特機場與吉達阿齊茲國王國際機場開設全新的貴賓休息室；不僅如此，也在香港、倫敦和巴黎設立體驗式旅行概念店。阿聯酋航空亦致力擴展全球飛行網絡，重啟了經新加坡飛往柬埔寨金邊的航班，並開啟經邁阿密飛往波哥大、經塞席爾飛往馬達加斯加的新航線。依據阿聯酋航空近日公佈有史以來最佳的半年財報，其綿密的飛行航網已涵蓋超過全球148個目的地，共載送了 2690 萬名旅客前往世界各地。阿聯酋航空近期榮獲2025年APEX世界級航空公司殊榮，表彰其卓越的顧客服務，展現全球最高的安全與健康、永續性及旅客服務品質標準，亦於上個月在富比士旅遊指南空中旅遊獎項中一舉斬獲「最佳國際航空公司」、「最佳烹飪計畫」、「最佳頭等艙」、「最佳機上雞尾酒酒吧」（阿聯酋航空A380 機上貴賓休息室）和「最佳國際航空公司貴賓室」（杜拜國際機場的頭等艙貴賓休息室）等五項大獎。