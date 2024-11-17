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▲布蘭妮重獲自由後很愛發布露骨的照片到社群網站上，使兒子們覺得尷尬，和她疏遠。（圖／摘自IG）





▲傑登傳主動對母親布蘭妮釋出和解的善意，只是沒有那麼快完全破冰。（圖／摘自IG）

八卦花邊纏身、早已不是清純俏麗「小甜甜」的布蘭妮，最近終於有值得欣喜的好消息：與她疏遠許久的兒子傑登，傳達想修補關係的訊息，雖然母子之間的問題不是馬上就能解決，至少傑登願意試試看，已經讓她開心，她也希望小兒子普瑞斯頓能在哥哥的影響下，也來跟她化解心結。他們小的時候，布蘭妮曾和他們形影不離，然而在布蘭妮取得人身與財產的自主權後，一天到晚發布裸照，兩個兒子都超尷尬，開始和她保持距離，讓她很痛心。自從在全球演藝界大走紅，布蘭妮的人生就陷入一堆混亂局面，她在公眾眼前失控曾受到外界的冷嘲熱諷，法庭還判她的父親監管她的人生與財產，過了13年沒自由的生活，直到外界對她的態度終於改變，她才能夠取回人生的自主權。豈料這又是新一波混亂的開始，她三不五時就在社群網站上發布裸照和裸舞的短片，各方建議她言行不要那麼開放，被她視為「阻礙她的自由意志」，更是變本加厲。她的兩個兒子傑登與普瑞斯頓還是青少年，對老媽那麼豪放的作風相當尷尬，也表明過希望她收斂，她卻也在社群網站上公開發文回嗆。眼看母親沒有要回頭，傑登與普瑞斯頓乾脆和她避不見面，連她與小男友山姆阿斯加利結婚也沒到場，但她與山姆結婚才一年就喊離婚，兩個兒子未出現感覺也沒啥大不了。傑登與普瑞斯頓後來跟父親凱文費德蘭一起搬家到夏威夷，隨著傑登即將高中畢業，打算再搬回加州，因為大多數友人都還在那兒。儘管如此，他還是沒有要跟母親同住。根據《Us》雜誌報導，傑登目前雖釋出善意，與布蘭妮之間的隔閡沒那麼容易化解，但起碼先遞出了和平的橄欖枝，仍讓布蘭妮覺得開心。