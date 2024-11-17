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立法院內政委員會將於20日排審《公職人員選舉罷免法》，國民黨團上會期推提高罷免同意門檻的修法動作，將再度啟動。國民黨團首席副書記長王鴻薇今（17）日指出，修法是基於票票等值，被罷免時「起碼要比他當初的當選數多出一票」。內政委員會20日排審的版本之一，為上會期在內政委員會引發朝野衝突的國民黨立委許宇甄版，將修正第七十五條，增加當選一年內不得為罷免之提議與連署，並修正第九十條，罷免的票數要高於當初當選的票數才通過罷免。對此，王鴻薇稍早提到，內政委員會排審許宇甄提出的《選罷法》修正草案，並沒有提高同意票數須達選舉人總數 25%的門檻，而是基於票票等值，讓被罷免的公職人員他的罷免票數，起碼要比他當初的當選數多出一票，這樣才不會變成少數去罷免多數，況且民調顯示，很多民眾也認為現在的罷免實在是太過浮濫了。王鴻薇質疑，民進黨一直無所不用其極的攻擊國民黨排審《罷免法》修正草案，就是害怕了，到底在怕什麼？是害怕會阻擋民進黨明年要發動的大罷免潮失敗嗎？那要不要去問問社會大眾，到底能夠同意民進黨這樣惡意的政治報復呢？