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▲王心凌笑虧潘瑋柏忘記帶「下顎線」去演唱會了，令潘瑋柏笑到岔氣。（圖／潘瑋柏IG）

▲潘瑋柏今年5月在演唱會上腫了一圈，外型略顯福態，下顎線更是消失無蹤。（圖／潘瑋柏臉書）

歌手潘瑋柏今年5月在中國舉辦巡迴演唱會時，因為1張下巴消失的照片引發熱議，被外界指身形走樣。今（17）日潘瑋柏PO出與好友王心凌的合照，「下顎線」明顯可見，貼文曝光後瞬間引發萬名粉絲朝聖，紛紛留言笑稱：「有變瘦」、「這鋒利的下顎線殺傷力很大！」潘瑋柏在文中寫下，上週演唱會結束後，王心凌發了1段他的表演影片問道：「你是不是忘了帶什麼？」潘瑋柏表示不知道，王心凌則回答：「下顎線。」讓潘瑋柏忍不住笑到岔氣。昨晚兩人見面時，潘瑋柏特意「帶上了」，照片中，王心凌仰頭露出甜美笑容，潘瑋柏則是側臉入鏡，曬出明顯的下顎線。貼文曝光後粉絲紛紛笑回：「什麼時候回台灣開唱讓大家親眼看見那鋒利的下顎線」、「有有有！帶得很明顯」、「有變瘦」、「有沒有下顎線一樣帥啊」、「這個下顎線滿分」。今年5月潘瑋柏在中國開唱時，被捕捉到疑似「體態大走鐘」的照片，不僅整個人腫了一圈、脖子和下巴還連成一線，被外界虧和工作室形象照有很大的差距，不過他當時高EQ笑喊：「都是角度不好，大家上傳照片要記得幫我修圖！」如今曬出「鋒利的下顎線」，也成功向粉絲平反。