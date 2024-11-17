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世界12強棒球賽預賽中華隊今（17）晚6時30分出戰澳洲，民眾黨4位北市議員張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩及林珍羽，也將在傍晚5時30分，在台北大巨蛋外發放200份雞排，邀請球迷朋友一起幫中華隊加油打氣。民眾黨台北市黨部公布近期活動，今晚率先以發雞排的方式，邀請球迷和市民朋友一起為中華隊12強預賽對戰澳洲隊加油，民眾黨議員陳宥丞表示，發雞排的地點在，傍晚5時30分開始發放，歡迎大家共襄盛舉。民眾黨北市黨部指出，除了發雞排為中華隊加油之外，本月23日下午1時及3時，在萬華頂碩里活動中心還會舉辦親子活動「獨一無二心情沙」，邀請親子一起參加繪本導讀，並免費參加親子手作心情沙課程。此外，23日傍晚5時及晚間7時，在石牌福興宮還會舉辦民眾影展，分別播放《梁山伯與祝英台》及《報告班長》兩部經典國片。