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▲流氓（如圖）在劇中不斷對楊謹華釋出喜歡的訊息。（圖／Netflix）

▲楊謹華最終選擇不理會年齡的鴻溝，和流氓在一起。（圖／Netflix）

年度台劇《影后》，近期在Netflix上架後掀起討論，其中楊謹華所飾演的「周凡」，在認識飯店員工「流氓」（詹懷雲飾）後，雙方漸漸產生情愫，雖然流氓屢次告白，但周凡卻總是逃避，而周凡也私下和好友黎芯妮（陳庭妮飾）表示兩人年紀相差太多，成為周凡心中的一道坎。沒想到就有網友起底楊謹華的真實年紀，竟然已經46歲，讓不少粉絲直呼楊謹華果然是凍齡女神。在劇中，周凡和流氓譜出的感情線讓粉絲看的心癢癢，流氓在得知自己對周凡的感情後，不斷釋出喜歡的訊息，像是：「你不用會啊，我煮給妳就好」、「那我好像是笨蛋，周小凡，做我女朋友。」一字一句都讓周凡不斷心動，只是周凡卻遲遲沒有答應流氓的告白。事後周凡還向黎芯妮表示，兩人的年紀差距實在太大，坦言流氓才25歲，而自己則是一個快40歲的過氣女星，年齡的差距讓她遲遲難以跨越，更擔心流氓喜歡的是「周凡女神」而不是「周小凡」，不過最終周凡仍是鼓起勇氣，跑到流氓的雲林老家，大聲在遊覽車上告白，也讓這對有情人終成眷屬。不過就有網友起底楊謹華的真實年齡，其實她今年已經46歲，不過她保養得宜的臉蛋卻完全看不出真實年齡，而詹懷雲所飾演的流氓，和他本人的年齡則都是25歲，也讓觀眾看傻眼，直呼雖然看得出是姐弟戀，但完全沒想到會相差20歲以上。