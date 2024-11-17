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▲年紀最長者是來自滿州社區93歲的林泰生阿公，與周春米同台尬舞。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣府今（17）日在屏東縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，今年以「運動」為主題。縣長周春米偕同眾多精心打扮、賣力練習的長輩，與青年學生同台尬舞，精彩演出贏得滿堂喝彩。社會處指出，今年活動共有260位長者（年齡總計達1萬9,076歲）與縣內75位大專院校青年學子，歷經半年努力練習，15支表演隊伍輪番上陣展現成果。經激烈比賽，屏東市勝利社區發展協會奪得第一名舞狀元獎，善護協會獲得第二名舞榜眼獎，屏東市長青學苑服務協會則榮獲第三名舞探花獎。周春米強調，屏東的銀髮「萬歲軍團」一站上舞台便全力以赴，不僅與青年切磋舞技，還在服裝造型上大下工夫。長輩們換上專屬團隊服飾，隨著音樂節奏起舞，動作協調流暢，展現自信與驕傲。藉由舞蹈訓練，提升肢體協調、記憶力與專注力，同時找回年輕活力。活動中最年長的參與者是來自滿州社區93歲的林泰生阿公。他分享自己從不缺席練習，因為透過跳舞讓身體更有活力，也帶來快樂。他鼓勵大家保有對新事物的好奇心、規律生活與學習熱情，便能像他一樣保持健康。