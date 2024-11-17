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美股四大指數15日收黑，台北股市走回檔行情，市場關注輝達20日法說會，屆時能否再次點火台股AI概念股，成為投資焦點，部分指標台廠如世芯-KY、創意、玉晶光、緯創、廣達、英業達也將陸續釋出第4季與明年展望。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾暗示Fed謹慎降息，引發市場臆測降息步調可能有放緩疑慮，美股四大指數15日收黑，其中，費半指數跌3.42%，台積電ADR也跌逾1%，收在186.01美元。台北股市本週走回檔行情，15日傳產族群接棒演出，電子指標股如鴻海、廣達走弱，終場小漲27點，以22742點作收；加權指數全週下跌811.12點，跌幅高達3.44%。觀察法人資金動向，本週僅有投信連續第24週買超137.50億元，外資與自營商皆站在賣方，外資本週賣超突破千億元、達1106.62億元，自營商調節610.46億元，連續4週賣超，三大法人合計賣超1579.59億元。法人指出，近期部分市場情緒隨著川普未來政策與團隊消息而起伏，不過除了未來政策走向等消息會成為左右市場的一大主要原因外，企業Q3財報表現，以及AI晶片大廠輝達（NVIDIA）GB200開始小量出貨等，也是主導近期行情的重要變數。輝達將於20日公布財報，市場預料上季營收有望年增逾80%至329億美元，屆時能否再次點火台股AI概念股，成為市場焦點，部分指標台廠法說會也將陸續登場，除IC設計世芯-KY、創意，以及蘋概股玉晶光等將於18日舉行法說外，半導體通路大廠大聯大法說會將在19日登場，輝達供應鏈緯創、廣達、英業達也將釋出第4季與明年展望。法人表示，AI供應鏈仍為投資主軸，可先觀察輝達財報公布後市場的反應後，逢低進場。輝達執行長黃仁勳將在2025年美國消費電子展（CES 2025）發表演說，預計將透露更多GB200的出貨情形以及次世代平Rubin系列的新產品展望。