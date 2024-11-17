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▲113年8月工務局、環保局及農業局稽查前協商。(圖／高市府工務局提供)

▲113年8月俱樂部拒檢後與市府作稽查前協商。(圖／高市府工務局提供)

高市府工務局今(17)日針對高雄高爾夫俱樂部會員指控市府大漲租金，更抱怨俱樂部事先並未有任何說明，大家幾乎都是看了媒體報導才知道，特別澄清，是業者違約在先，幾經協調都拒絕溝通，且違法使用農藥除草劑，還堅持租金應援例打折，後續市府將循法律途徑要求返還土地，回歸原本公園用地用途供市民使用。高雄高爾夫俱樂部會員指控「市府大幅漲租金讓俱樂部經營不下去，11月8日才要求點交土地讓人措手不及，也抱怨俱樂部事先並未有任何說明，大家幾乎都是看了媒體報導才知道，………」，高市府工務局做出說明。高市府工務局表示，在球場租約屆滿後，工務局於112年7～12月間，共3次與俱樂部協商並赴現場查核，要求俱樂部提出營運改善計畫書，並於今年2月16日去函通知俱樂部所提營運計畫書內容公益條款不符期待，請俱樂部儘速修正後再行研議是否續租。後續經查俱樂部未能完全履行公益條款，並考量公益條款應由該局履行，方符合社會觀感，故於113年4月16日洽俱樂部提出新出租方案及出租範圍，改採租金不打折，否則將收回土地。高市工務局指出，期間工務局多次邀請俱樂部就新出租方案、出租範圍、農藥管理、水土保持及公益條款等等協商，但俱樂部仍堅持租金應援例打折，並未具體回應該局所提公益﹑農藥及水保等相關議題，態度強硬且欠缺協商誠意。工務局因此於113年8月8日函復俱樂部應依租約返還土地，詎料俱樂部於協商未完成之際，於113年8月29日硬是函送該局三張相當於租金之支票，態度強硬不言可喻。該局除於113年8月31日函復檢退支票外，更強調應返還土地，並再於113年10月24日及113年11月8日函通知俱樂部無權占用土地做為高爾夫球場使用，除限期點交返還土地外，並追收占用期間使用補償金，其返還之土地將開闢公園供市民使用。工務局強調，相關協商期間長達半年以上，今俱樂部會員反映俱樂部未事先說明，顯然俱樂部在協商過程間，除未善盡通知之責外，並置會員權利於不顧，毫無誠信可言，工務局呼籲俱樂部應正視並妥善協調會員權益問題，以免衍生消費糾紛。惟俱樂部除一再重申經營現況外，其餘均未具體回應，並堅持租金援例打折，態度強硬，且反以會員權利及桿弟工作權為要脅，要求本局應依原租約條件出租，租期九年，由此可知俱樂部毫無續約意願，僅求私益而未考慮照顧會員權益。再者，工務局考量球場全區位於澄清湖飲用水保護區，故於租約明訂修剪草皮及樹木均嚴禁使用農藥，惟今年8月9日進行場地查核時，現場發現農藥及除草劑，並查扣除草劑、禁用農藥，後續農業局及該局公園處分別於113年8月20日及113年8月21日函請俱樂部到機關做意見陳述，以瞭解農藥使用概況，惟俱樂部均拒未到場，顯示俱樂部輕忽租約遵循，已嚴重威脅市民飲用水安全。工務局為維護全體市民飲用水安全，並考量球場草皮與樹木修剪為高爾夫球場品質之攸關，其維護行為不可避免將使用農藥管理草皮及樹木生長，惟該球場位於澄清湖飲用水源保護區，其球場維護確實與市民飲用水安全顯有衝突，故該局要求俱樂部返還土地，並就防洪必要性開闢滯洪池，並結合雙湖公園及澄清湖，闢建為澄清湖大公園，讓全體市民共同享用，謀求最大的公益。