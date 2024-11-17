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日職千葉羅德23歲「令和怪物」佐佐木朗希日前宣布以入札制度挑戰大聯盟，令各界褒貶不一，今天當事人首度公開露面，「我會將大家給我的熱情支持和嚴厲的激勵轉為力量，在美國努力奮鬥。」羅德也再次重申會給予這位明日之星全力支持。佐佐木朗希今天出席在羅德主場舉行的球迷感謝日，並在開幕式上公開向球迷致辭，「這次在球團的支持下，我決定挑戰大聯盟。這五年來，感謝大家熱情的支持。雖然因傷病等問題經歷了一些艱難時刻，但在教練、隊友、球隊工作人員以及眾多支持者的幫助下，我才能克服困難。」「這次，我會將大家給我的熱情支持和嚴厲的激勵轉化為力量，在美國努力奮鬥。真的非常感謝大家。」佐佐木朗希在10月14日羅德於季後賽出局後，也並未參加球隊秋訓，等於這次露面是他宣布挑戰大聯盟後首次公開面對外界。曾旅美的羅德監督吉井理人在會上也再次重申，「朗希這五年來在羅德成長為一位出色的投手，對球隊的貢獻無法度量。雖然未來他可能不再是我們的一員，但我們將全力支持像他這樣的年輕選手追夢。我們將以溫暖的心送他踏上挑戰的旅程。」現場的球迷則獻上掌聲祝福這位年輕投手展開新篇章。