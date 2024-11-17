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▲王宥忻經常分享財商知識，也對房地產有研究。（圖／固力狗提供）

10億財富女神王宥忻昨（16）日舉辦生日派對，邀請好友一起相聚，今年生日派對以白色和粉紅色為主題，象徵著光明、愛與成長。王宥忻說：「期待與親友們一起慶祝這個特別的時刻，分享生活點滴。」希望未來能夠在生活中找到更多的光與愛，並以此來支持和啟發更多的人。而在派對上，前夫翁總還送上2間總價超過8位數的泰國房產，當作她的生日禮物，經紀人也透露2人復婚進度，「有好消息一定通知大家。」王宥忻感情生活幸福滿點，在事業方面，上個月王宥忻與翁總一起到泰國旅遊，並考察當地房地產市場。兩人有超過20年的房地產投資經驗，本想簡單看看，沒想到翁總當場便決定要送2間、總價超過8位數的泰國房產作為王宥忻的生日禮物，讓王宥忻相當驚喜和感動。王宥忻問翁總，為什麼這麼快就做決定，他回應道：「因為你值得！」這句話讓王宥忻倍感溫馨。王宥忻多年來透過分享財商知識，幫助許多人提升經濟自主能力。今年她也代言了多個產業的投資項目，其中也包括房地產領域，收到翁總的泰國房產禮物後，她進一步研究泰國市場，在王宥忻眼中，泰國的房地產市場充滿潛力。她也提到，泰國少有颱風和地震，氣候溫暖穩定，政治環境良好，生活消費也相對親民，並擁有豐富的美食和完善的觀光設施，看好未來3年也預期有顯著的成長，這些都讓她對泰國市場充滿信心。另外，王宥忻兒子日前因分享關於水豚的短影片引起大量關注，但其中不乏負面評論，網友們留言批評兒子說話的方式，王宥忻回應：「發生事情當下，兒子很難過。但我和翁總覺得這是機會教育，畢竟面對批評和不理性的負能量是人生課題。」2人決定循序漸進引導兒子走出低潮，從負面轉化為正面能量。