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▲高市警察局少年警察隊透過有獎徵答分享時下高發「詐騙手法」與新興三級毒品依托咪酯(俗稱「喪屍煙彈」)宣導，強化少年及家長「識(反)詐」、「識(反)毒」知能。(圖／高市少隊提供)

高市警察局少年警察隊及少年輔導委員會16日揪少年及家長相約玖玖藝術(高雄店)一同拿簇絨槍在畫布上自由創作，交織出獨特地毯作品，透過親子共學合作，創造家庭陪伴少年機會。並透過有獎徵答分享時下高發「詐騙手法」與新興三級毒品依托咪酯(俗稱「喪屍煙彈」)宣導，強化少年及家長「識(反)詐」、「識(反)毒」知能。這次活動邀請玖玖藝術專業師資群帶領少年及家長一起感受手作樂趣，從布料的繪畫技巧，到簇絨槍的操作學習，親自操作示範，再請少年與家長一起動手做，運用多彩、溫柔觸感的毛線織造可愛繽紛且獨一無二的掛飾地毯。過程中少年及家長們積極動手操作、討論，盡情在織布上創作，親子間合作互助的畫面溫暖有趣，最後看到手中的成品，無論是家中毛寵圖案，還是可愛卡通圖形或是搞怪的形狀，都讓第一次體驗就輕鬆上手的少年及家長成就感爆棚且療癒效果十足！最後活動環節透過有獎徵答分享時下高發「詐騙手法」與新興三級毒品依托咪酯(俗稱「喪屍煙彈」)宣導，強化少年及家長「識(反)詐」、「識(反)毒」知能，以減少被害及觸法風險。高雄市少年隊暨少輔會為鼓勵青少年於課後、假日從事有益身心健康之活動，積極連結各行政區在地社區資源辦理多元活動，增加少年善用社區資源從事休閒活動，培養良好運動休閒風氣。