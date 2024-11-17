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G20峰會將於本月18日至19日在巴西舉行，不料巴西第一夫人席爾瓦（Janja Lula da Silva）日前出席開幕前活動時，卻突然在談話途中爆粗口，用「Fxck you」向美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）嗆聲，影片在社群媒體瘋傳後引發網友熱議，馬斯克本尊也發聲回應「笑死」。根據影片顯示，席爾瓦當時正在致詞談論社群網路媒體監管議題，不巧一聲尖銳的船鳴時打斷她的講話。席爾瓦先打趣表示可能是馬斯克搭船來了，隨即又笑著補充，「我不怕你，Fxck you，馬斯克」。席爾瓦發言影片在今（17）日被分享在社群網路上，不到半天時間已獲得超過2700萬人瀏覽，馬斯克本尊也轉推影片回覆「笑死（lol）」，接著反嗆「他們將輸掉下一次選舉」，他們指的是席爾瓦與她的先生巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。由於巴西最高法院今年勒令X停止在巴西營運，馬斯克與魯拉為此槓上，馬斯克批評巴西當局傷害言論自由，魯拉則反擊說世界沒有義務僅僅因為馬斯克有錢就得忍受他的囂張。