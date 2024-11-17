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世界棒球12強賽今（17）日晚上6點30分在台北大巨蛋迎戰澳洲，這場比賽的勝負攸關能否晉級東京複賽，本場中華隊推派郭俊麟擔綱先發，澳洲則是派出效力美職小聯盟費城人2A的投手Mitch Neunborn，此戰中華隊打線微調，曾頌恩重回第4棒，潘傑楷打第5棒，捕手依舊是林家正。若中華隊今晚擊敗澳洲，再加上日本擊敗古巴，中華隊將以3勝的成績確定晉級東京超級循環賽。昨日對戰強敵日本，中華隊全場擊出4支安打，僅靠戴培峰陽春砲得分，陳傑憲是打線表現最亮眼的球員，單場4打數2安打，另一名敲出安打的是「巨蛋王」曾頌恩。此戰中華隊打線稍做微調，總教練曾豪駒表示：「棒次前後調整，希望串連製造更多攻勢。」今日郭俊麟先發出戰澳洲，曾總提到，將依照戰況變化調度投手，「情蒐資料都會參考，主要還是選手比賽之後，才能做臨場應變。」曾豪駒說：「短期賽發生很多意想不到的事情，選手專注做好自己的，這是我們看到好的一面，希望可以繼續維持下去，澳洲隊實力平均 ，今晚就是專注拿下這場比賽。」第1棒：陳晨威（左外野）第2棒：林立（右外野）第3棒：陳傑憲（中外野）第4棒：曾頌恩（指定打擊）第5棒：潘傑楷（三壘）第6棒：朱育賢（一壘）第7棒：李凱威（二壘）第8棒：林家正（捕手）第9棒：江坤宇（游擊）先發投手：郭俊麟