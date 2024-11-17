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16日凌晨，台中公園日月湖驚傳命案，一名女子徘徊湖邊被民眾見狀報警，警消獲報到場時，女子已落水送醫不治，而這也是今年第3起溺斃事件，今年5到6月間，也曾發生過2起命案，由於日月湖意外頻傳，引起當地居民重視。據了解，台中公園是知名地標，16日凌晨，有民眾發現一名女子在湖邊徘徊，擔心出意外急忙報警處理，未料警消趕抵時，女子已落水無生命跡象，送中國醫藥大學附設醫院搶救不治。警方調查，死者為23歲的施姓女子，湖邊發現施女遺留的物品，初步勘驗排除外力介入，將報請檢方相驗釐清死因。今年5月間，59歲黃姓婦人也溺斃在日月湖，相隔一周時間，有名男子也溺斃在這裡。對此警方表示，將派出警力加巡邏，也提醒民眾遇到困難時一定要冷靜思考，適時宣洩壓力，以免造成遺憾。