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物價上漲，大學生有感！104人力銀行調查，大學生每周飲食平均開銷2344元，每餐開銷已突破百元，對自助餐便當、手搖飲、早餐類(三明治、蛋餅、飯糰等）漲價最有感。104人力銀行官方學生社群也幫大學生整理續命省錢術。104人力銀行6/7至9/25以網路問卷，訪查414名國內大專院校在學學生飲食花費發現，即便有較便宜的學餐能解決三餐，大學生平均每週飲食花費2344元，每餐花費超過百元；北部平均每週2443元最高，中部2297元、南部2271元，北部大學生飲食負擔較大，每月平均比中南部大學生多584至688元。農業部統計，台灣白米全國年平均價格連續5年調漲，漲幅達9%；主計總處最新公布1~10月消費者物價總指數比去年同期上漲2.19%。104人力銀行這份針對大學生的調查同時發現，60%大學生對自助餐漲價最有感、53%認為是手搖飲、47%認為是早餐，這包含三明治、蛋餅、飯糰等。在資金有限的情況下，34%的大學生因為價格上漲而放棄雞排、鹽酥雞，29%學生放棄速食如漢堡、炸雞、薯條等炸物，不過，也有26%照常消費，不改變原本的飲食偏好。104人力銀行指出，38%大學生因經濟問題而感到壓力、憂鬱或焦慮，其中，超過6成的大學生認為最大原因來自「物價越來越高，基本生活費不夠用」，顯示物價上漲已讓學生產生負面情緒。面對物價節節攀升的挑戰，104人力銀行官方學生社群IG(104 students)整理月底續命省錢三大招術：許多大學生課餘兼職工讀，除了累積工作經驗，還可增加收入。若同時挑選供餐的打工機會，也能減少日常餐費的支出。104人力銀行線上工作機會數，「供餐」關鍵字兼職職缺達1000筆以上，例如：教育業務助理、牙醫助理、內外場人員及工讀生等兼職工作機會。超商、量販店會在特定時段，提供價格較優惠的即期品，大學生可透過購買即期品，獲得品質相同但價格更便宜的食品，節省飲食消費支出。大學校園內會不定期舉辦講座，講座多會提供免費的便當或是餐盒，透過參與講座不僅能增廣見聞，還有機會省下一餐，一舉多得。