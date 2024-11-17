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▲李多慧紮起丸子頭，身穿粉色低胸短洋裝，「邪惡視角」引發粉絲暴動。（圖／李多慧IG）

▲李多慧換上另一件玫瑰金禮服，對鏡頭俏皮嘟嘴。（圖／李多慧IG）

南韓啦啦隊女神李多慧人氣居高不下，被譽為「啦啦隊天花板」，經常在社群上與粉絲分享生活的她，昨（16）日一連上傳多張工作側拍照，超辣穿搭照瞬間吸引19萬人朝聖按讚，不少粉絲紛紛激動急勸：「衣服請穿好！」首圖的照片中，李多慧紮起可愛丸子頭，她身穿粉色緊身短洋裝，低胸的剪裁設計加上由上往下拍的「邪惡視角」，好身材呼之欲出。而另一張照片中，李多慧換上玫瑰金禮服，對著鏡頭俏皮嘟嘴，仙氣十足的模樣讓粉絲全融化。除此之外，李多慧還分享了通勤途中在車上的辣照、穿著私服的側拍照等，短短一天不到，就吸引19萬名粉絲按讚留言：「這些V是可以免費的嗎」、「穿太少了吧」、「公主太誇張囉」、「免費看得太扯了」、「我沒了！」李多慧近期展開她的騎車環島計畫，沒想到卻在環島後準備返回住處時，發現被1名陌生女子跟蹤，對方甚至一路跟到她的三重租屋處，並以手機偷拍，讓李多慧嚇到報警處理。而李多慧接受媒體聯訪時談及被跟蹤的過程，還一度激動拭淚，「讓我感覺非常害怕，這次有點難過特別報案，對不起這次有點怕怕的」。