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▲蕭秉治期待在12月的演唱會上和粉絲一起合唱經典歌曲。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓（左）、蕭秉治（右）想要在家裡布置聖誕樹，最期待的禮物是歌迷的卡片。（圖／相信音樂提供）

聖誕節即將到來，各地陸續展開聖誕節系列活動，由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」，日前於高雄夢時代擔任「愛‧Sharing」聖誕點燈活動特邀嘉賓，與台北的孫盛希現場即時連線。而在活動上，鼓鼓還當眾告白，不過對象卻不是日前才合體放閃的未婚妻大元，而是台下粉絲，原來是因為他一眼就認出，台下有從出道以來就一路相陪的老粉絲，直喊：「你們對我的好，我都記得」，還帶來情歌〈當我變成我們〉。GX當天開場帶來〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉經典嗨歌組曲，帥氣模樣將高雄的熱情拉到最高點，接著他們提前許下今年的聖誕願望，蕭秉治先說：「希望新專輯《完人》大家都會喜歡！也期待年底小巨蛋演唱會上，能跟大家一起大合唱彼此心中的經典名曲。」而好戰友鼓鼓也為好兄弟秉治加油打氣，並將自己的願望獻給對方：「秉治的小巨蛋已經完售了，也特別加開三樓包廂區，希望大家都可以一起來看演出！」GX表演到一半，看到台下有從組團出道時期便一路相伴的粉絲，鼓鼓還直接在台上喊出粉絲的全名，並表白：「我記得你的名字，記得你讀書時寄明信片給我，記得你姊姊是電台DJ，都是因為你們對我們的好，所以很多小事我都記得！」相當珍惜粉絲的鼓鼓，從10幾年前就開始於社群上每日連續道晚安，他說：「雖然最近沒有天天說晚安，但我很珍惜我們說晚安的時間，而現在此刻能與大家見面我更加珍惜。」接著帶來情歌〈當我變成我們〉，希望能與粉絲相伴，並以「我們」相稱。而提到今年聖誕節會有什麼特別準備？鼓鼓和蕭秉治不約而同地說，想在家中佈置屬於自己的聖誕樹，至於期待在樹下收到什麼禮物？他們再度展現默契，雙雙表示最喜歡也最驚豔的禮物，莫過於歌迷的手作卡片，「粉絲們都很用心，有時候還有機關的卡片真的很厲害，溫暖卡片就是給我們最好的禮物！」而這次的活動除了聖誕點燈許下心願外，全場更浪漫地降下泡沫雪花，就像高雄真的下了一場雪，GX也被這幅美景所吸引，在雪下轉圈享受浪漫氛圍，更舉起手機拍照留念。