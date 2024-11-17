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▲張鳳書也來送石英最後一程。（圖／Nownews攝影中心）

▲石英（如圖）過去曾開賓士到片場，讓游安順直呼：「不可思議。」（圖／石英 臉書）

▲資深演員石英病逝，享壽82歲。（圖／NOWnews社群中心製）

「國民爸爸」石英10月30日傳出過世消息，享壽82歲，對此女兒發聲明表示，老父親其實早在消息曝光前3天就離開，死因是自然老化。而石英的告別式在今（17）日舉行，好友張鳳書戴墨鏡出席，談起過去兩人曾合作拍攝《意難忘》，過往回憶湧上心頭：「他是那種會照顧晚輩的人。」而游安順也在現場，回憶過去和石英拍戲，他開一台當年超拉風的賓士，讓他直呼：「覺得好不可思議。」張鳳書坦言自己是會在攝影棚待很久，並和前輩請教問題的人，指出石英總是會認真思考後再回答，對於演藝圈的種種總是傾囊相授，讓張鳳書十分感嘆，「每次看他的演出都很想他，我喜歡跟石英演戲，他是那種會照顧晚輩的人，整個人很情緒穩定，會放心把自己交給他。」更曝光自己曾一場戲NG很多次，石英也總是在一旁加油打氣，讓張鳳書感慨表示石英是非常溫暖的人：「其實我心裡滿怕的，反而石爸很穩定，讓人安心。」游安順則坦言自己首部電視劇就是跟石英合作，之後還一起拍過《大兵日記》，更曝光石英20多年前就開賓士：「那時石爸開一台賓士，我才20幾歲，他可以在車子裡打電話，講『家裡』，電話就撥出去，那是20幾年前，覺得好不可思議，怎麼有這種科技？」游安順也大讚石英是演藝圈內的前輩典範：「私下常聚餐，我們都會聯繫，感情真的很好。他對每一個晚輩都悉心照顧，我們都叫他石爸，他也當我們是子女般，常幫我們加油打氣，真的是很好的典範。」隨後也感嘆：「這是人生必經之路，雖捨不得，但總是會遇到，祝福石爸。」1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等