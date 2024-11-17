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2024年世界棒球12強賽，中華隊將在關鍵戰役對陣澳洲，力拚晉級東京複賽。此戰中華隊推出郭俊麟先發，對決澳洲投手Mitch Neunborn。針對打線如何破解Neunborn的迷惑性武器變速球，總教練曾豪駒表示，情蒐資料是重要參考，但比賽過程中的臨場應變才是關鍵。郭俊麟是中華隊先發輪值中最後一位登場的投手，本季在中職出賽20場，其中14場先發，成績為3勝7敗、防禦率4.74。他的最佳表現是在7月10日對味全龍投出生涯首場完封勝，展現壓制力。本場比賽，郭俊麟將肩負中華隊晉級的重責大任。澳洲隊推出的先發投手Mitch Neunborn在本屆12強已中繼出賽1局，被敲2安失掉1分。本季他在小聯盟共出賽29場，包括15場先發，成績為7勝6敗、防禦率3.15。他以三振能力見長，但控球相對不穩，速球球速在148至153公里之間，搭配滑球、變速球和指叉球，其中指叉球的下墜幅度大，而變速球則具高度迷惑性，成為他的制勝武器。總教練曾豪駒談到對Neunborn的備戰時表示：「情蒐資料都會參考，但短期賽中大家彼此不熟悉，數據只是參考，關鍵還是選手上場後的臨場應變。」他補充，情蒐報告顯示Neunborn的變速球是重要武器，但具體如何應對，需要根據比賽中選手的表現和狀況進行調整。