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根據美國媒體《MLB Network》記者Jon Morosi的報導，代表多明尼加出戰本次世界12強賽的29歲右投Franklyn Kilome正受到多支日本職棒（NPB）球隊的關注。他在昨（16）日對戰韓國的比賽中主投5局僅被擊出1支安打、無失分，還送出5次三振的優異表現。在他退場後，多明尼加隊遭到逆轉，6：9輸球徹底無緣晉級超級循環賽。Kilome有過美職經歷，他2020年曾在紐約大都會隊完成大聯盟首秀，作為後援投手出場4場，戰績為0勝1敗，防禦率11.12。之後他轉戰日本，去年效力於日本的獨立聯盟茨城宇宙行星隊，與日本有一定淵源。昨天Kilome在出戰韓國的比賽，展現出穩定的控球能力和壓制力，再加上他200公分的高大身材。他在前五局只讓韓國敲出1安打，沒有丟掉分數。沒想到一退場球隊就失守，最終後4局被對手打爆、狂失9分輸球。Morosi未透露具體對Kilome感興趣的日職球隊名單，但他的身高與球速結合的潛力，再加上他在國際舞台上的表現，使其成為NPB補強的潛在人選。幫助他在亞洲職棒的未來發展機會。