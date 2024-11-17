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▲小鐘沒幫海產要到4張周杰倫門票後，竟遭到對方不讀不回！（圖／小姐不熙娣、小鐘臉書）

▲海產日前在IG上公開向小鐘致歉。（圖／海產IG）

周杰倫12月即將在台北大巨蛋開唱，開賣當天高達89萬人同時上線，4場演唱會共15萬張門票瞬間秒殺，連視線不良區的票都賣光，熱門程度非同小可，連藝人們都想盡辦法求票，日前小鐘日前公開控訴，海產向他索要4張周杰倫演唱會門票，但得知無法取得後卻不讀不回，讓他相當氣憤。在《同學來了》最新一集中，小鐘依然沒有消氣，直言：「 我不太想再提到他，很煩。」《同學來了》明（18）日將播出的集數中，邀來因街訪爆紅、被稱為「最懂事女友」的韓國美女金奈見（Nahyun Kim），金奈見在節目中透露自己是專業護士，必要時還能救男友一命，讓小鐘躍躍欲試，邀請金奈見一起演出狀況劇。主持人阿Ken聞言還幫忙即興設計情境：「假設鐘哥突然接到海產電話，太氣了直接暈倒，那這個時候金奈見會怎麼救？」讓小鐘尷尬到演不下去，直言：「我不太想再提到他，很煩，可以換個劇情嗎？」事實上，海產先前已經在社群媒體發文，鄭重向小鐘致歉，坦言自己以輕率態度面對談話，對此深感抱歉，也向批評此事的網友承諾反省，並警惕自己與長輩對話時要更謹言慎行。海產還透露，已經私訊向小鐘致歉。海產老闆吳宗憲也針對事件發聲：「小鐘哥脾氣很好，但他眉角很多，你身為晚輩在那邊嘰嘰歪歪，你應該好好跟人家對話，你不可以這樣」憲哥強調，小鐘是藝能界中公認好相處的人，批評海產缺乏晚輩應有的態度。