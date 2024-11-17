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今（17）日上午，台北市中正區忠孝東路、鎮江街口，2台公車因追撞發生1死15傷慘劇。行人零死亡推動聯盟指出，今天正是「世界交通事故受害者紀念日」，此事件突顯台北市雖為資源較豐富的首度直轄市，行人安全問題依然嚴峻。據了解，今天上午，2台公車因追撞釀1死15傷，當時正在過馬路的一對夫妻，其中丈夫驚險逃過死劫，妻子卻遭捲進公車車底，警消獲報後趕抵，妻子脫困後無生命跡象，送往台大醫院搶救不治。另外，2台公車上有15名乘客輕傷，其中有7人為泰國籍遊客，分別送往台大醫院、馬偕醫院。警方表示，初判是後方公車轉彎未及時減速追撞釀禍，將依過死致死罪嫌移送肇事司機，北市府公運處也將針對肇事公車依公路法開罰。行人零死亡推動聯盟表示，今晚預定於濟南路舉辦紀念守夜活動，旨在紀念偉大的生命，並提醒政府兌現交通政策改革的承諾，以免重蹈覆徹產生更多無辜的死傷。很遺憾地，在這樣日子，卻在本次活動地點的周圍，依然發生了如此危害重大致死的事故。行人零死亡推動聯盟強調，零死亡願景（Vision Zero）的本意是，沒有任何人應該在道路上無辜被殺死，也沒有任何一個傷亡事件在道德上是可以被理所當然接受的。請主管機關務必作出改善，以免傷亡再度發生。對於公車業者，行人零死亡推動聯盟質疑，台北市已經推動路口指差確認多年，是否有個別駕駛人未配合指差確認，或未保持安全距離等不良駕駛習慣？是否有過量的排班以及低薪環境導致過勞、恍神等勞動環境的問題？希望業者能做出通盤檢討，更警惕管理及教育駕駛人，勿再傷害無辜的用路人。台中市前陣子才發生公車撞死行人的事故，今台北市又再次發生公車追撞事件，行人零死亡推動聯盟直言，做為直轄市，應有更多資源來管理、檢視大眾運輸業者。近期頻繁的發生公車撞人事故， 是否對業者的管理失當，或是勞動環境出問題以致於司機過勞，都請台北市政府儘速調查清楚，出面說明解釋。行人零死亡推動聯盟也說，尤其公車是行人在市區內最常使用的大眾運輸工具，若一再發生事故，行人如何安全、安心地走在路上？「下了車，你我都是行人」，不能預期所有人都有板金保護才會上路。且為了城市的減碳、淨零、運具減量、排解交通壅塞等問題，政府常鼓勵民眾多走路、多搭乘大眾運輸，那就請政府與大眾運輸業者共同檢討，還給行人一個安全出行的交通環境。行人零死亡推動聯盟喊話中央，台灣的駕駛執照是世界上最好考取的，也未有駕駛人定期回訓制度，在這樣的情況下，取得小客車駕照滿兩年並參與駕訓班課程，便得跳級晉升考取大客車駕照，對於道路上的弱勢用路人保障實在不足。行人零死亡推動聯盟也提出「台灣交通駕訓教育：檢討駕訓、考照、回訓制度與優化對策報告」給予交通部，包含考試內容過於僵硬死板、考官兼教練容易放水、路考範圍與道路真實性不足等問題，希望中央能夠對駕訓制度與回訓教育，從根本作出改革。