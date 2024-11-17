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▲李多慧在來台後人氣飆漲。（圖／IG le_dahye）

▲韓籍啦啦隊女神安芝儇，在來台發展後接到廣告代言。（圖／IG wlgus2qh）

近幾年越來越多韓國啦啦隊女神選擇來到台灣，為台灣職棒或職籃應援，而韓媒《Xports News》近期因為世界12強棒球錦標賽，而特別來台做專題報導，意外發現這些來台發展的韓籍啦啦隊，像是李多慧、安芝儇、邊荷律、李雅英等人，竟然在台受到明星般的對待，直呼台韓兩邊的啦啦隊待遇實在差很多。《Xports News》指出，在看過世界12強棒球錦標賽後，發現台灣的啦啦隊人氣不輸球星，甚至也和球員一樣出了簽名球、專屬照片、毛巾，更有專屬球衣等等，這些商品都能在12強限定商品專賣店看到，讓韓媒倍感訝異，神奇的是銷量竟然還不錯。而《Xports News 》也採訪了效力於台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊女神安芝儇，她坦言自己來台發展已經超過1年，也明顯感受到台韓的差異，因為在韓國只能做啦啦隊，但在台灣卻能做各種娛樂活動，甚至還能上各大綜藝節目、代言廣告等等，幾乎走到哪裡都充滿尖叫聲。不只如此，安芝儇也坦言先前在韓國跳啦啦隊時根本沒有機會拍攝廣告，因為韓職的傳統就是啦啦隊的人氣不能高過球星，但在台灣這1年多來，她已經接拍了便利商店廣告，更開心表示：「而且連計程車司機都能認得我們。」