我是廣告 請繼續往下閱讀

受到川普上任美國總統後可能造成的產業雜音，以及美國聯準會不急於降息影響，美股上周收黑，台股出現回檔。專家表示，雖然這波台灣半導體股價因為川普的關稅議題而受到衝擊，但中長線來看並不影響整體AI趨勢發展，若輝達20日能繳出亮眼財報與樂觀展望，對於科技族群與AI相關供應鏈將帶來助益，台股長多仍可期，預料輝達財報公布時，大盤短線將在高檔盤整。台北股市上週五（15日）止住跌勢，收盤小漲27.39點，收在22742.77點，上漲0.12%。然而，受到美國政策不確定性影響，台股全週大跌811.12點，週跌幅3.44%，平均日均量4067.39億元。觀察法人資金動向，本週僅有投信連續第24週買超137.50億元，外資與自營商皆站在賣方，外資本週賣超突破千億元、達1106.62億元，自營商調節610.46億元，連續4週賣超，三大法人合計賣超1579.59億元。PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，近期台股受到地緣政治因素及川普上任美國總統後可能造成的產業雜音，包括貿易制裁及課徵關稅，導致短線盤面出現獲利了結賣壓，預期下週市場焦點將為AI指標股輝達的財報與展望，若輝達能繳出亮眼財報與樂觀展望，對於科技族群與AI相關供應鏈將帶來助益。雖然這波台灣半導體股價因為川普的關稅議題而受到衝擊，但杜欣霈認為，中長線來看並不影響整體AI趨勢發展，且從晶圓龍頭大廠財報可看出市場對於半導體需求有增無減，台股長多仍可期，只是近期因為成交量能下滑，加上輝達財報即將公布，預料大盤短線將在高檔盤整。杜欣霈進一步分析，由於時間進入年底消費旺季，加上統計歷次美國選舉後12月的表現，歷經選舉當年度不確定性環繞一整年後，12月份美股行情偏多機率相當高，對於與美股高度連動的台股不啻為一大利多，且時間接近年底之後，市場則會將眼光轉向明年企業獲利展望，而台股上市櫃企業2025年的獲利成長趨勢不變，亦為有利台股多頭的因子。選股上，杜欣霈建議，AI供應鏈仍為投資主軸，擇可優布局2025年成長產業，如伺服器、散熱零組件、邊緣運算相關、規格升級IC設計、光通訊等，至於非電族群可聚焦汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等，搭上明年台股企業的成長列車。