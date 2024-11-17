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▲幻藍小熊今年將在台南跨年，很期待有其他場次可以趕場。左起為AYEON、采甄、XXIN、毓、許媛媛、NICO。（圖／天空娛樂提供）

女團GENBLUE幻藍小熊為了明年FAN CONCERT售票開紅盤回饋歌迷，自韓國風塵僕僕返台辦簽票感謝會，雖然今（17）日天氣不佳，天空不斷飄下細雨，但仍有上千名粉絲到現場力挺。她們今日受訪也說，很感謝歌迷到場支持，她們早上6點彩排時，就看到有粉絲到場，年紀最小的甚至只有國小，讓他們相當感動。到了年末必不可少的就是跨年晚會，她們也透露目前確定會到台南跨年，為了避免走光，還開玩笑說今年改穿冬裝跳舞。幻藍小熊今日為了回饋歌迷，從上午11點就開始簽票馬拉松，把握和歌迷相處的每個時間。她們透露，雖然有覺得很疲倦，甚至想要放棄的時候，不過每次見到粉絲，就覺得被補充滿滿的能力，又能繼續撐下去。而她們年底同樣行程滿檔，目前已經確定將在台南跨年，其他場次則還在洽談中，有機會趕場，讓她們直呼超興奮！去年幻藍小熊在台中跨年唱到〈夢想塗鴉冊〉時，媛媛的衣服越跳越下滑，幸好XXIN神手一拉機智救「媛」，才避免走光意外。媛媛被問到今年的狀況，她表示目前心情已經平復了，XXIN也說大家都會互相幫忙，接著大家更開玩笑說，乾脆今年跨年就穿冬裝，直接包緊緊，就沒有走光的問題。另外，先前在節目《未來少女》中，一直很照顧她們的徐若瑄日前罹癌，她們也說，有特別去看對方的新電影《乒乓男孩》支持一下，不過當徐若瑄真的走到眼前，她們又說不出話，實在太緊張了；至於是否想邀請徐若瑄去看FAN CONCERT，幻藍小熊表示，很希望能邀請到對方來看她們的成果發表。