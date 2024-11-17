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▲校警與保安人員到宿舍破門逮人。（圖／社群媒體影片截圖）

中國江蘇無錫16日晚間發生一起無差別砍人事件，一名21歲男子闖入校園針對人群攻擊造成8死17傷，震驚外界。不料才事隔一天，今（17）日廣州的廣東工業大學又爆出一起傷人案，從流傳的影像可見一位受傷民眾倒在血泊中，傷勢不明，隨後校警與保安人員到宿舍破門逮人，詳細案發經過仍待調查釐清。根據《香港01》報導，廣東工業大學的大學城校區今日發生傷人事件，兇手案發後將自己反鎖在宿舍內，校警與保安人員則在外面破門，事情驚動宿舍多人圍觀，傷者倒在血泊中，據傳已送往醫院急救。目前官方尚未發布公告說明案情，有中國網友爆料，稱案情是兩位學生不知為何互毆，一人持刀一人持棍，導致現場血跡斑斑，而後被打倒在血泊中的是一開始持刀當武器的那位學生。不過，案發經過究竟如何仍待警方釐清。中國近期不斷爆發大規模攻擊殺人案件，先前珠海惡意衝撞造成35死，中國國家主席習近平重批此案「性質極其惡劣」，結果江蘇無錫16日晚間又爆發8死砍人案，然後今天廣東工業大學再度發生新的刑事案件。值得注意的是，江蘇無錫砍人案與廣東工業大學傷人案的相關討論在微博幾乎很難找到，有中國網友就說「想看翻牆吧，這玩意一發出來就被封」、「沒完沒了」、「好可怕」。