我是廣告 請繼續往下閱讀

台股ETF除息潮來臨，共計有22檔ETF將於15日至26日之間接連上演除息秀，資產規模合計超過9759億元，總受益人數來到390萬人。11月ETF除息檔數衝高，22檔中甚至有6檔年化配息率在10%以上。此波除息的ETF中，有3檔上千億元規模的市值型與高股息重量級ETF，分別為富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878），以及復華台灣科技優息（00929）。國民ETF 00878 將於11月18日除息，配息0.55元，年化配息率約10%，擁有一張就能領到550元息收；006208每年配息2次，7月時除息0.783元，此次預計配發0.9元，今年累計配發1.683元；00929配息金額為每股0.11元。多數ETF除息日集中在11月18日，除了00878以及006208外，還包含中信小資高價30（00894）、中信關鍵半導體（00891）、中信成長高股息（00934）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大US高息特別股（00771）、野村趨勢動能高息（00944）、元大MSCI金融（0055）、元大富櫃50（006201）、元大中型100（0051）、富邦台灣半導體（00892）、富邦特選高股息30（00900）、富邦公司治理（00692）、元大電子（0053）。19日除息的除00929外，還有兆豐永續高息等權（00932）、兆豐電子高息等權（00943）、兆豐藍籌30（00690）等。剩下2檔永豐ESG低碳高息（00930）、永豐智能車供應鏈（00901）將在26日除息，在這22檔ETF中，復華富時高息低波（00731）、兆豐永續高息等權（00932）等2檔年息高達13％，超越00878與00929。兆豐電子高息等權（00943）、中信小資高價30（00894）、中信關鍵半導體（00891）、國泰永續高股息（00878）年化配息率也有10%以上。