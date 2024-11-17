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中國江蘇無錫昨（16）日晚間發生一起無差別砍人事件，一名21歲男子因考試不合格未拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，憤而闖入母校針對人群攻擊造成8死17傷。對此，中共江蘇省委書記信長星表示，要盡快查明案情，依法嚴懲兇手，並要加強校園安全管理，加強人員密集場所的見警率，提高嚇阻力。中國宜興市公安指出，16日深夜接獲通報，無錫工藝職業技術學院晚間6時30分發生持刀傷人案件，共造成8死17傷，犯嫌當場被逮。公安初步調查宣稱，21歲的犯罪嫌疑人徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，憤而回到校園行凶，指稱男子對犯行供認不諱。江蘇省委書記信長星今日在會議中表示，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，本省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。信長星強調，公共安全是最基本的民生，要努力讓受傷者早日康復，要悉心做好傷亡及家屬安撫善後工作，幫助解決實際困難。要加速案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。信長星指示，全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。同時，要強化校園安全管理，加強人員密集場所的見警率，提高嚇阻力，保障人民群眾生命安全。中國近期攻擊傷人案件頻傳，先前珠海惡意衝撞造成35死，而在江蘇無錫16日晚間爆發8死砍人案後，廣州廣東工業大學今日又發生新的刀械傷人案，重大刑事案件連續發生，治安拉響警報。