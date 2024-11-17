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為響應每年11月17日的「世界早產兒日」，亞東醫院新生兒科團隊推出全國首創、經專利認證的「床母ㄟ手〜早產兒照護墊」技術轉移成果。副院長張至宏表示，早產兒健康成長是亞東醫院守護民眾健康的重要心願之一，此款照護墊專為早產兒量身打造，結合U型支托與觸感顆粒布料設計，模擬母體般的溫暖支持環境，不僅能增強安全感，更能有效促進感官發展與腦部成長，為早產寶寶提供全面守護。張至宏表示，「床母ㄟ手」的設計靈感源自台灣民間的床母信仰，象徵守護嬰兒的傳統文化。護墊採用U型支托與顆粒布料設計，模擬母體內的支持與安全感，幫助早產兒維持自然姿勢，促進自我調節與神經肌肉協調能力的發展。同時，護理團隊成員認為，「床母ㄟ手」可減少因醫療行為引起的不適反應，為早產寶寶提供溫暖、安全的照護環境。張至宏也說，「床母ㄟ手〜早產兒照護墊」的使用不僅提升了早產兒的姿勢穩定性，還能降低能量消耗，協助寶寶在關鍵成長期奠定穩固的健康基礎。隨著醫療科技的進步，護理團隊積極設計貼合早產兒需求的個人化照護方案，而「床母ㄟ手」正是亞東醫院憑藉臨床經驗與創新思維開發的成果，展現將早產兒需求置於首位的專業精神。亞東醫院護理團隊深知早產兒的成長充滿挑戰，期望透過這項創新設計，將溫暖與關懷的精神傳遞給每一位寶寶及其家庭。護理部主任楊素眞表示，未來亞東醫院將繼續推動醫療創新，不斷提升護理服務品質，為每個家庭提供更安全、舒適的就醫體驗。護理團隊將繼續秉持24小時無微不至的照護精神，致力於支持早產兒在健康、勇敢、充滿活力的環境中茁壯成長，全力守護每位寶寶的健康未來。張至宏進一步說明，這項技術不僅提升早產兒的照護效果，也具體實現了創新思維在臨床上的應用。亞東醫院將持續引進創新技術，推廣至全國醫療院所，為早產兒家庭提供更優質的照護支持。醫院也將深化與產業界的合作，推動更多創新科技，全面提升新生兒照護水準，守護更多新生的希望與健康。