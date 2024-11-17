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▲警政署高雄港務警察總隊舉辦113年度親子文康活動，以緩解日常工作壓力，增進家庭成員間情感之交流。(圖／高雄港務警察總隊提供)

▲在親子文康活動中，設立「廉政」及「打詐」攤位，以輕鬆、活潑的「有獎徵答」方式進行宣導，讓同仁及家屬在輕鬆愉快的氛圍中，瞭解政府對廉潔與打擊詐欺之決心。(圖／高雄港務警察總隊提供)

內政部警政署高雄港務警察總隊於今(17)日，在台南市走馬瀨農場，舉辦113年度親子文康活動，以慰勉員警值勤的辛勞，並緩解日常工作壓力，增進家庭成員間情感之交流。警政署高雄港務警察總隊為慰勉值勤辛勞的總隊同仁，緩解日常工作壓力，乃舉辦此一親子文康活動，由高雄港務警察總隊總隊長洪頂力主持，有該總隊同仁及眷屬與會。高雄港務警察總隊總隊長洪頂力表示，此次親子文康活動，深受同仁與家屬的喜愛，參加人數踴躍，不僅帶來了愉快的回憶，也讓大家感受到總隊的關懷與溫暖，他期許透過各項互動同樂活動，讓同仁在放鬆身心的同時，也增進家庭成員間情感之交流。洪頂力鼓勵同仁與家庭成員共同參加各項互動同樂活動，在互助互動的過程中，增進親子間的感情，活動現場並設立「廉政」及「打詐」攤位，以輕鬆、活潑的「有獎徵答」方式進行宣導，讓同仁及家屬在輕鬆愉快的氛圍中，瞭解政府對廉潔與打擊詐欺之決心。洪頂力指出，此次活動的主要目的，是在鼓勵同仁多參與戶外活動，保持身體健康，並透過親子互動促進身心靈健康，營造和諧的家庭關係。