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世界棒球12強，賽前3連勝的日本隊今晚只要擊敗古巴，就能提前拿下4強門票，推出樂天左投早川隆久登板主投，前役因傷休兵的軟銀重砲栗原陵矢重回先發第五棒，要對上古巴的先發投手Raymond Figueredo全力搶勝。日本隊昨天以3：1力退地主中華隊，取得3勝0負，今天對手則是昨天才終於開胡的古巴隊（1勝2負），先發投手的早川隆久本季在日職登板25場，拿下生涯最多的11勝（6敗），防禦率2.54，160次三振都寫下個人新高。早川隆久在與捷克的熱身賽中投兩局未失分，只被敲出1支安打、奪5次三振，近況不錯。先發打序方面與昨日出戰中華隊相似，前四棒依序同為桑原將志（左外野）、小園海斗（二壘）、辰己涼介（中外野）、森下翔太（右外野），第五棒改為栗原陵矢（三壘），六到九棒小作調整為牧秀悟（一壘）、源田壯亮（游擊）、佐野惠太（指定打擊）、佐藤都志也（捕手）首次先發。栗原陵矢在前天出戰與韓國時，右上臂遭觸身球擊中，因此昨日休兵。本季他在日職出賽140場，強車144支安打、20轟、87打點為生涯新高，打擊率2成73。古巴先發投手則是２6歲的Figueredo，生涯幾乎都在古巴國家系列賽（Serie Nacional）出賽，今年夏季同時在義大利棒球聯盟出賽，並幫助Parma隊奪冠，他在義大利的9場先發中，取得6勝2負，防禦率為2.80。來台與中信兄弟熱身賽也有不錯表現。