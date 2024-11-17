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▲台灣中油公司石化事業部舉辦單身聯誼活動，該事業部執行長黃三泰(左2)和單身男女互動熱絡。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦單身聯誼活動，26對單身男女來一場浪漫互動聯誼。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦單身聯誼活動，26對單身男女拓展社交生活領域，有機會結識未來的另一半。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於16日傍晚，在高雄市鳥松區圓山飯店游泳池畔，舉辦未婚單身聯誼活動，有26對單身男女與會，來一場浪漫互動聯誼，期能拓展社交生活領域，有機會結識未來的另一半。台灣中油公司石化事業部未婚單身聯誼活動，是由該事業部執行長黃三泰主持，中油公司勞工董事蘇世元、石化事業部行政室主任王俊堯、台灣石油工會第一分會常務理事陳文崑、服務中心主任黃宏田，以及工會幹部到場列席指導，有26位中油石化事業部未婚單身男女員工與報名參加的26位未婚單身男女與會。台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，中油屬國營事業，男性工程師居多，此次舉辦未婚單身聯誼活動，期千里姻緣一線牽，為石化事業部男性及女性同仁擴展異性交往聯誼領域，希望未婚單身男女同仁要加油，把握難得的機會，主動積極認識新朋友，透過活動讓彼此感情加溫，努力找到心儀的另一半，促成更多美滿幸福的家庭組成，傳承幸福的下一代。黃三泰指出，石化事業部舉辦此一未婚單身聯誼活動，經報名參加，有26位中油石化事業部未婚單身男女員工，以及報名參加的26位未婚單身男女，並選擇在環境優美的高雄圓山飯店游泳池畔舉辦，增加浪漫的氛圍，盼有機會結識未來的另一半，提升國人婚育率，增進彼此情感交流，以期能進一步朝「樂婚」邁進。承辦此一活動的石化事業部行政室公共關係組人員，籌劃趣味與深度兼具的活動內容，透過各種團康帶動與舒適輕鬆的環境，營造歡樂愉悅的氣氛，讓參與的26對單身男女能在活動中，勇於邁出第一步認識新朋友，擴大自己的人際關係，找到合適的伴侶，為自己的幸福努力。