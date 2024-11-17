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▲大於生醫集團旗下醫美診所隆重開幕，大於生醫董事長張軒銘出席開幕典禮。（圖／記者黃文德翻攝）

為滿足現代人對健康與美麗的多元需求，大於生醫集團正式宣佈旗下最新旗艦店「EssenCare醫療美學館」及「耐斯診所」今（17）日盛大開幕。此據點結合了集團多年來的醫療專業與設計美學，並攜手集團旗下保養品牌ĒSSENCARE共同打造台灣醫美產業的嶄新標竿。診所佔地五層樓，面積超過400坪，不僅以絕美的設計成為當地新地標，更引入全新概念的醫美LOUNGE及先進的預防醫學設施。由ĒSSENCARE品牌設立的LOUNGE概念店為此次開幕的亮點之一。該空間透過自然採光的設計、富有美容保養成分的精選餐點，強調內外兼修的美容理念，為顧客提供前所未有的美食與保養兼具的體驗。看準未來預防醫學發展，大於生醫集團此次新據點不僅提供傳統的醫美服務，還引進了一系列高端預防醫學設施。此外，針對日益重視全方位健康管理的顧客群，先進設備可提供更專業且多元化的醫學美容方案。大於生醫集團指出，診所駐診的專業醫師皆來自台大醫院、榮總醫院及長庚醫院等台灣頂尖醫療體系，為顧客帶來高水準的醫療專業。特別的是，診所設立比照醫院等級的無菌手術室，確保每一項手術皆在安全、先進的環境中進行。大於生醫集團表示，集團以高規格的服務標準及領先市場的創新理念，逐步擴展全台據點，耐斯桃園整形外科診所的開幕無疑將滿足該區消費者對高端醫美的需求，也將藝術之美融入診所空間設計中。未來，集團將繼續秉持以人為本的理念，根據市場變化和顧客需求，推陳出新，提供更多元且優質的服務，力求滿足各年齡層、各階層顧客的美麗需求。