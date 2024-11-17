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▲林美秀和郭子在台上進行「假髮大對決」。（圖／愛之日常音樂節提供）

▲第六屆愛之日常音樂節，宇宙人登台開唱多首歌曲。（圖／愛之日常音樂節提供）

Netflix台劇《影后》播出後迴響熱烈，眾多影后級演員在劇中同台飆戲，讓粉絲看得相當過癮，劇組近日上節目宣傳，被問到是否有將小S列入選角名單，導演直言沒有，掀起不小討論。而「愛之日常音樂節」今年邁入第6屆，昨（16）日在台中文心森林公園「圓滿戶外劇場」盛大舉辦，林美秀穿著七彩裝現身，在台上也和好友郭子提到自己沒有出演電視劇《影后》的原因，笑說是因為他們工作滿檔，否則「捨我其誰」。第6屆愛之日常音樂節由頂流歌手們接力演唱，不僅有羅一鈞、萬芳、旺福和洪佩瑜等歌手登台，今年還號稱是「團體年」，由樂團、期間限定的跨界組合熱力演出，節目精彩絕倫，所有演出者無不使出渾身解數演出，特別是由郭蘅祈領導的浮花樂隊與林美秀同台演出，2人充滿能量的表演，不僅因為音樂本身引人入勝，還因為2位老友的互動而成為全場焦點。當林美秀身穿七彩裝登場時，郭子特別戴上一頂歐陽菲菲風格的紅色假髮現身，觀眾們紛紛驚呼並熱烈鼓掌。隨後林美秀不甘示弱，迅速跑到後台也換了一頂搶眼的彩虹假髮比拚，突然展開的「假髮大對決」。但兩人對視後忍不住大笑，互虧對方的造型「好看」，更調侃說：「真的很有電影感，《影后》捨我其誰！」接著他們又打趣道，是因為2人各自行程滿檔、有電視劇邀約，所以才沒出演《影后》。兩位知心好友的互動讓現場氣氛瞬間升溫，也為這場演出增添了不少輕鬆與歡樂的元素，林美秀還感謝郭子幫了自己專輯大忙，接著兩人合唱了林美秀新專輯中的歌曲〈Holy佳哉〉，郭子也表示，這是林美秀專輯中自己最喜歡的一首，兩人在台上互飆歌喉，不僅音樂上火花四射，還不忘跳起了狐步舞，一連串搞笑又精彩的表演，讓全場觀眾全都嗨翻。此外，金曲最佳樂團宇宙人也特別現身，帶來了充滿活力的表演，吉他手阿奎在演出中幽默地說：「我們最近去了台北小巨蛋和高雄巨蛋開演唱會，就是沒來到台中，所以今天我們把愛之日常音樂節當成我們20週年演唱會的台中站來唱啦！」這番話引得全場歡聲雷動，現場氣氛達到了最高潮。