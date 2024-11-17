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▲台鋼科技大學舉行體育館籃球場整修完工啟用儀式，有來自泰國及菲律賓大學代表與會。(圖／記者黃守作攝，2024.11.17)

▲台鋼科技大學董事長林輝政致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.17)

▲台鋼獵鷹職業籃球隊、台鋼集團Wing Stars啦啦隊、台鋼科技大學籃球隊合體，期年輕學生能夠享受籃球、享受運動，所帶來的健康身心。(圖／記者黃守作攝，2024.11.17)

▲台鋼獵鷹職業籃球隊董事長王炯棻致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.11.17)

台鋼科技大學於今(17)日，在該校體育館，舉行體育館籃球場整修完工啟用儀式，該校董事長林輝政感謝台鋼獵鷹職業籃球隊與台鋼集團的贊助，讓學校的體育館不只翻新，更有職業級的籃球場，相信未來學生在新的籃球場打球，一定是享受，該校也歡迎台鋼獵鷹職業籃球隊將台鋼科技大學列為訓練基地之一，讓學生可以近距離欣賞到職業籃球員的訓練與球技。台鋼科技大學體育館籃球場整修完工啟用儀式，是由台鋼科技大學董事長林輝政與校長陳天惠共同主持，台鋼獵鷹職業籃球隊董事長王炯棻、總教練柯納及翟蒙、飛雷神、种義仁、台鋼集團謝汶芳、台鋼科技大學主任秘書葉怡君率一級主管、籃球隊總教練洪啟超，以及來自泰國及菲律賓大學代表，和8所高中職校籃球隊員與會。台鋼科技大學體育館籃球場整修完工啟用儀式，在台鋼集團Wing Stars 啦啦隊6位女孩的熱情舞蹈下揭開序幕，並在台鋼科技大學校長陳天惠開球，由203公分的台鋼獵鷹大前鋒翟蒙及193公分的台鋼科大張育慎同學搶球，有趣的身高差也增加活動溫馨。台鋼科技大學董事長林輝政表示，台鋼集團接手學校後，集團及學校高層密集性開會，希望短時間內讓學校有顯著進步，並帶給學生良好學習環境，台鋼集團內逾50家企業都能發揮不同功能，來幫助學校與學生，而台鋼獵鷹職業籃球隊正是可以精準幫助籃球強項學生，甚至是讓希望往職業籃球運動生涯發展的學生圓夢，所以，整修體育館一直是重要項目。林輝政說，對於已使用30年的台鋼科技大學體育館，在台鋼獵鷹職業籃球隊的贊助下，出資進行場館翻新，更耗資近千萬元建置職業籃球場，終於舉行啟用儀式。台鋼科技大學校長陳天惠指出，在體育館籃球場整修完工啟用儀式中，由台鋼獵鷹職業籃球隊大前鋒翟蒙及台鋼科大張育慎同學的共同開球，除了是揭開球場的啟用序幕，也象徵教育的傳承，他說，台鋼科大的籃球校隊除了邀請前職籃球星洪啟超接任總教練，相信在獵鷹職籃的共同指導下，學生的球技一定更加突飛猛進，而且，對於更是學生未來能進軍職業籃球隊的捷徑，歡迎有興趣投入職籃的高中職學生加入台鋼科大。台鋼獵鷹職業籃球隊董事長王炯棻說，很榮幸代表台鋼獵鷹職業籃球隊參加球場的啟用，他說，栽培新秀是球隊必須要持續進行的，而協助台鋼科大整修體育館也是台鋼獵鷹應善盡的企業社會責任之一，此次看到許多年輕學生能夠享受籃球、享受運動，帶來的健康身心，相信對其未來的學習，以及社會國家的進步，一定更有幫助。