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▲伍佰在舞台上要歌迷一起隔空為中華隊應援。（圖／Threads）

世界12強棒球錦標賽目前如火如荼進行中，而歌手伍佰日前也現身台北大巨蛋，當了一回小粉絲，觀看「台韓大戰」，還和愛妻玩起波浪舞，超接地氣，而伍佰昨（16）日在台北Legacy TERA舉辦演唱會，也不忘帶動粉絲一起為中華隊加油：「中華隊、中華隊！去日本、去日本！」讓歌迷嗨翻，直呼：「天啊好可愛」、「太可愛了吧。」伍佰昨（16）日在台北Legacy TERA開唱，雖然和「台日大戰」撞期，不過伍佰依舊隔空力挺中華隊，在唱到經典歌曲〈你是我的花朵〉時，更是突然大呼口號：「中華隊、中華隊！去日本、去日本！」讓底下的歌迷又驚又喜，紛紛齊喊：「加油！加油！」將演唱會現場變成最強應援團。後續更有歌迷分享這起趣事，表示伍佰可以轉行當啦啦隊：「強烈建議伍佰要當中華隊啦啦隊長，另外裁判應該也可，一場不知道會轟幾個出去。」還喊話要伍佰趕緊到大巨蛋開唱：「韓國那場其他人去看球的，伍佰除了看球就是場勘。」而伍佰在演唱會上的舉動，也掀起網友討論：「伍佰老師好可愛」、「可以拜託伍佰老師幫忙做一首中華隊經典嗆司應援曲嗎？」、「今晚如果伍佰老師可以去球場這樣該有多好」、「哈哈哈！原來脆友跟我說伍佰老師唱的比昨天韓國球迷場外還嗨是指這個。」